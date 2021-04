Thiếu chip có thể ngăn đà tăng trưởng của Apple

CEO Tim Cook chia sẻ: "Phần lớn vấn đề của chúng tôi là cấp phép cho loại chip cũ. Có rất nhiều doanh nghiệp cả trong và ngoài ngành đang dùng chúng", nhưng ông không rõ nhu cầu cụ thể của mỗi công ty như thế nào.

Apple dự đoán sẽ thiếu linh kiện vì nhu cầu khách hàng ngày càng tăng cao, thể hiện qua doanh số iPad tăng 79% và doanh số Mac tăng 70% trong quý gần đây. Tuy nhiên, vấn đề thiếu chip chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất iPad và Mac, còn sản phẩm chủ đạo của Apple là iPhone hầu như không hề hấn gì do có quy trình chuỗi cung ứng được thiết lập tốt.

Reuters phân tích tình hình của Apple vẫn khả quan hơn các nhà sản xuất ô tô hiện khốn đốn vì thiếu chip trong suốt nhiều tháng qua. Cũng vào hôm 28.3, Ford thông báo sẽ cắt giảm một nửa sản lượng ô tô do thiếu linh kiện, có nguy cơ đối mặt với việc ngừng sản xuất sản phẩm sinh lời nhất của công ty - chiếc bán tải Ford F-150.

Kết quả tương phản cho thấy các công ty lớn trong ngành công nghiệp điện tử đã tránh được gián đoạn sản xuất do khủng hoảng chip, trong khi đó, các hãng ô tô và nhà cung cấp của họ với dây chuyền sản xuất Just In Time (JIT) thì không kịp thích nghi.

Theo Reuters, sở dĩ bộ vi xử lý di động rơi vào tình cảnh khan hiếm như chip ô tô vì chúng được sản xuất với công nghệ tiên tiến, được các nhà sản xuất chip đầu tư mạnh tay trong những năm gần đây. Tuy nhiên, điện thoại di động cũng cần yêu một số chip công nghệ cũ hơn, và đây chính là nơi vấn đề phát sinh. Như Apple, Samsung Electronics cũng công bố thu nhập cao trong 3 tháng đầu năm và dự báo sẽ chứng kiến doanh số smartphone giảm trong quý hiện tại do thiếu các chip công nghệ cũ, thậm chí có thể bỏ qua việc ra mắt Galaxy Note mới.