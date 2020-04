Tỉ phú Bill Gates bỏ qua các thuyết âm mưu để tập trung chống Covid-19

Ông Gates đã thẳng thắn nói về đại dịch virus Corona, kêu gọi đóng cửa ( cách ly xã hội ) trên toàn nước Mỹ và chỉ trích quyết định ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông nói, "dừng tài trợ cho WHO trong cuộc khủng hoảng sức khỏe thế giới là hành động rất nguy hiểm. Công việc của họ (WHO) đang làm chậm sự lây lan của Covid-19 và nếu công việc đó bị dừng lại thì không có tổ chức nào thay thế họ. Giờ đây, thế giới cần WHO hơn bao giờ hết”.