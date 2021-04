Tỉ phú Elon Musk lên tiếng vụ tai nạn xe Tesla

Elon Musk giải thích: "Các bản ghi dữ liệu được khôi phục cho đến nay cho thấy Autopilot (tự động lái) không được bật, chiếc xe này cũng không mua FSD. Hơn nữa, tính năng Autopilot tiêu chuẩn sẽ yêu cầu bật vạch làn đường mà con phố này lại không có".

Hai cơ quan liên bang là Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) và Ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia (NTSB) đang điều tra vụ việc. Cảnh sát Texas cũng sẽ sớm thực hiện lệnh khám xét Tesla Inc để lấy dữ liệu từ chiếc xe gặp tai nạn.

Qua lời khai của nhân chứng, cảnh sát địa phương đặt nghi vấn không có ai ngồi sau tay lái lúc chiếc Tesla Model S 2019 tông vào một cái cây khiến hai người đàn ông thiệt mạng, nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng.