Tỉ phú Elon Musk từng muốn làm xe không có vô lăng

Cuốn sách Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century (tạm dịch: Cuộc chơi quyền lực: Tesla, Elon Musk và canh bạc thế kỷ) của tác giả Tim Higgins tiết lộ Elon Musk ban đầu muốn thiết kế chiếc Model Y không có vô lăng để tập trung vào tính năng lái tự động