Tiki sale 12.12: Doanh số và sản phẩm bán ra tăng 10 lần

Tiki cho biết doanh số riêng trong ngày 12.12 tăng trưởng gấp 10 lần so với bình thường và tăng 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Lượng đơn hàng và sản phẩm bán ra cũng cho thấy sự tăng trưởng vượt trội: lần lượt tăng gấp 8 lần và 10 lần so với ngày thường.

Hai dịch vụ mới tại Tiki là TikiNGON (dịch vụ sản phẩm tươi sống) và TikiPRO (dịch vụ giao hàng và lắp đặt theo lịch hẹn) cũng chứng minh được sức hút khi lượng đơn hàng tăng mạnh. Trong đó, số đơn hàng TikiNGON tăng 11 lần so với ngày thường và tăng 32% so với dịp 11.11. Còn TikiPRO cũng đạt được số đơn hàng tăng gấp 17 lần so với ngày thường. Ngoài hoạt động mua sắm , người tiêu dùng cũng quan tâm đến hoạt động giải trí , điển hình là 3 trò chơi hấp dẫn gồm Góp vàng nuôi Gióng, Cào xu và Quay thưởng đã thu về gần 2 triệu lượt tham gia trên ứng dụng.

"Với đà tăng trưởng này, chúng tôi kỳ vọng dịp sale sắp tới chào mừng Giáng sinh và năm mới sẽ đạt mốc tăng trưởng gấp 3 lần về doanh số so với cùng kỳ. Chúng tôi dự đoán các ngành hàng công nghệ , thiết bị gia dụng, điện lạnh... sẽ tiếp tục được người tiêu dùng quan tâm trong dịp đầu năm 2021”, ông Ngô Hoàng Gia Khánh , Phó tổng giám đốc phát triển doanh nghiệp tại Tiki chia sẻ.

Sắp tới, Tiki sẽ tiếp tục mang đến chiến dịch mua sắm Đón Giáng sinh, deal lung linh và Ngày hội xả kho, không lo về giá kéo dài từ ngày 16.12 đến hết năm 2020, mang đến các ưu đãi hấp dẫn như deal đồng giá, deal độc quyền thương hiệu, giảm 50%.