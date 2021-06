TikTok thu thập dữ liệu sinh trắc học

Theo MakeUseOf, nếu bạn là người dùng TikTok và sinh sống ở Mỹ, chính sách bảo mật của ứng dụng đã có một thay đổi. Lần đầu tiên được phát hiện bởi TechCrunch, TikTok đã thêm một tiểu mục có tên Image and Audio Information mới vào phần What information do we collect? trong chính sách bảo mật của nền tảng ở Mỹ.

Tiểu mục nói rằng trong tương lai, ứng dụng video ngắn có thể thu thập thông tin nhận dạng sinh trắc học và thông tin từ nội dung của người dùng, chẳng hạn như dấu vết khuôn mặt và dấu vết giọng nói.

Chính sách mới của TikTok không làm rõ liệu “luật” mà nó đang đề cập đến là luật liên bang, luật tiểu bang hay cả hai. Điều này có nghĩa là nếu tiểu bang của người dùng không có luật bảo mật sinh trắc học thì công ty có thể chọn không yêu cầu bạn cho phép.

Vào cuối tháng 4 vừa qua, TikTok đã thực hiện một bài đăng trên blog để thảo luận về cách tiếp cận bảo mật của mình. Ứng dụng đã bị chỉ trích nặng nề vì “không an toàn” kể từ khi phát hành vào năm 2017, vì vậy có lẽ nền tảng muốn chỉ ra rằng họ đang làm tất cả những gì có thể để xóa bỏ những tuyên bố đó.

Roland Cloutier, giám đốc an ninh thông tin của công ty viết: “Chúng tôi đã tiến hành đánh giá rộng rãi về bảo mật của TikTok, cơ sở hạ tầng và thực tiễn, thử nghiệm các hoạt động hiện tại và tích cực tìm cách dự đoán những gì chúng tôi sẽ cần trong tương lai”.