TikTok tuyên bố chính phủ Mỹ 'quên' cấm cửa nền tảng của mình

Trước đây chính phủ Mỹ cố gắng cấm ứng dụng TikTok, được cho là do lo ngại về an ninh quốc gia. Tuy nhiên, theo một báo cáo mới của The Verge, TikTok tin rằng chính quyền của Tổng thống Trump không còn mạnh mẽ theo đuổi nỗ lực này nữa.

Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) ban đầu đã ấn định thời hạn cuối cùng là ngày 12.11 để ByteDance bán hết tài sản TikTok US của mình. Theo TikTok , công ty đã yêu cầu gia hạn thêm 30 ngày, nhưng họ không nhận được phản hồi từ CFIUS trong vài tuần qua. Cũng không rõ điều gì sẽ xảy ra nếu TikTok không tự thoái vốn và thời hạn trôi qua.

Mặc dù ByteDance đã đạt được thỏa thuận bán tài sản TikTok của Mỹ cho Oracle và Walmart, nhưng không chắc liệu thỏa thuận có được thực hiện mà không có sự chấp thuận của chính phủ Trung Quốc hay không. Trong một tuyên bố mới, TikTok tuyên bố họ đang đệ đơn lên Tòa án phúc thẩm Mỹ để yêu cầu xem xét lại pháp lý các hành động gần đây của CFIUS.

Không có lệnh cấm rõ ràng, TikTok tiếp tục là một trong những ứng dụng truyền thông xã hội hot nhất trên điện thoại thông minh hiện nay và với việc chính quyền ông Trump có những vấn đề quan trọng khác cần tập trung vào lúc này, không khó để hiểu được việc bỏ quên TikTok.