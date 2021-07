TikTok vượt 3 tỉ lượt tải trên iOS và Android

Theo MacRumors, dữ liệu của Sensor Tower Store Intelligence tiết lộ ứng dụng TikTok bao gồm cả phiên bản iOS có tên Douyin ở Trung Quốc là ứng dụng không phải trò chơi được tải xuống nhiều nhất. TikTok cũng đạt doanh thu cao nhất trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2021 với 383 triệu lượt cài đặt lần đầu và ước tính đạt 919,2 triệu USD chi tiêu của người tiêu dùng

TikTok đã tăng tốc trong năm 2021, số lượt tải xuống lần đầu tăng 2% từ quý 4/2020 đến quý 1/2021, đạt 177,5 triệu và sau đó tăng lên 16% trong quý 1/2021 đến quý 2/2021 với con số 205,4 triệu USD. Đây là mức tăng trưởng cao nhất mà ứng dụng đã trải qua kể từ kỷ lục ở quý đầu năm 2020 khi có hơn 315 triệu lượt cài đặt.

Lượt tải xuống mới của TikTok đã giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái từ mức gần 619 triệu trong nửa đầu năm 2020, một phần do ứng dụng bị xóa khỏi các cửa hàng ứng dụng ở Ấn Độ. Mặc dù vậy, chi tiêu của người tiêu dùng trên TikTok đã tăng 73% so với mức 530,2 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái.

TikTok hiện đã được cài đặt hơn 3 tỉ lần, khiến nó trở thành ứng dụng không phải trò chơi thứ năm đạt được con số này. Bốn ứng dụng khác đã đạt được 3 tỉ lượt cài đặt là WhatsApp, Messenger, Facebook và Instagram, tất cả đều thuộc sở hữu của Facebook.

Trong quý 2/2021, TikTok có mức tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng theo quý lớn nhất kể từ quý 2/2020, tăng 39% từ 384,7 triệu USD trong quý 1/2021 lên 534,6 triệu USD trong quý 2/2021.

Trên toàn cầu, chi tiêu của người dùng trên TikTok hiện đã vượt qua 2,5 tỉ USD. Chỉ có 16 ứng dụng không phải trò chơi đã thu về tổng doanh thu hơn 1 tỉ USD kể từ năm 2014 và chỉ Tinder, Netflix, YouTube cùng Tencent Video đã đạt hơn 2,5 tỉ USD.