Tin tặc tung dữ liệu cá nhân mạng xã hội ủng hộ ông Donald Trump

Theo BleepingComputer, GETTR là nền tảng truyền thông xã hội ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump do cựu cố vấn của ông Trump, Jason Miller, tạo ra để thay thế cho Twitter. Ghi nhận từ Alon Gal - người sáng lập kiêm CTO công ty an ninh mạng Hudson Rock - cho biết một nhóm tin tặc đã tìm thấy một giao diện lập trình ứng dụng (API) không an toàn cho phép chúng lấy dữ liệu của 87.973 thành viên GETTR.