Tốc độ Wi-Fi 6 trong thực tế nhanh tới cỡ nào?

Hiện chúng ta vẫn đang “tạm ổn” với Wi-Fi thế hệ thứ 5 và đang ở giai đoạn đầu của kỷ nguyên chuẩn Wi-Fi 6, do vậy sẽ phải nhờ đến một vài router thế hệ mới có khả năng nâng cấp chuẩn 802.11ax vừa được bán ra thị trường để kiểm nghiệm nó.

Dù vậy, thực tế là các router Wi-Fi 6 vừa bán ra có hỗ trợ tương thích ngược các thiết bị có chuẩn Wi-Fi đời cũ, nhưng chúng không thể giúp các thiết bị này tăng tốc kết nối Wi-Fi, nói cách khác là bạn sẽ phải cần các thiết bị hỗ trợ Wi-Fi 6 để tận dụng các router này và hiện trên thị trường gần như chưa có sẵn thiết bị nào như vậy.

Điều này cũng có nghĩa là sẽ phải mất một thời gian chúng ta mới thực sự kiểm chứng được những gì mà các nhà sản xuất công bố về hiệu suất của Wi-Fi 6 khi kết nối với nhiều thiết bị cùng lúc, nhất là ở các địa điểm công cộng như sân bay hay quán cà phê.

Theo ước tính, tốc độ của chuẩn Wi-Fi 6 sẽ nhanh hơn 30% so với chuẩn Wi-Fi thứ 5 hiện tại, điều này cũng thể hiện qua thông số kỹ thuật trên một số bộ định tuyến Wi-Fi 6 mới như Netgear Nighthawk AX12 có tốc độ tối đa 1,2 gigabit/giây trên băng tần 2,4 GHz, nhanh hơn khoảng 30% so với Wi-Fi 5 nhanh nhất hiện tại.

Để kiểm chứng thực tế, các biên tập viên trang CNET đã tìm mua được một adapter Wi-Fi 6 trên Amazon với mức giá 35 USD để làm thiết bị khách (nhận Wi-Fi) của bộ router Netgear Nighthawk AX12 Wi-Fi 6. Kết quả là tốc độ tối đa đạt của thiết bị này lên tới 1.320 Mbps, tương đương 1,32 Gbps, họ cũng lưu ý rằng nếu ở môi trường lý tưởng có thể thiết bị sẽ đạt tốc độ tối đa 1,4 hoặc 1,5 Gbps.

Module Wi-Fi 6 dùng trong thử nghiệm được chào bán trên Amazon với giá 35 USD Ảnh chụp màn hình

Nhằm “tra tấn” khả năng của thiết bị, nhóm thử nghiệm đã thử tải về 22 bộ phim nằm trong vũ trụ điện ảnh Marvel, từ Iron Man đến Guardians of the Galaxy hay Black Panther và gần đây là Avengers: Endgame..., với tổng thời lượng 48 giờ 11 phút ở độ phân giải 4K của chuẩn Blu-Ray, mỗi phim nặng trung bình 70 GB, tương đương tổng cộng 1,58 TB dung lượng. Kết quả, khi thiết lập router Netgear Nighthawk AX12 với tốc độ truyền tối đa 1.320 Mbps, dù tốc độ internet ở mức tối thiểu thì họ cũng chỉ mất 2 giờ 40 phút để tải 22 bộ phim Marvel ở chuẩn 4K này, nhanh gấp 11 lần so với tốc độ trung bình hiện nay ở Mỹ.

Tính theo lý thuyết, với tốc độ Wi-Fi trung bình hiện nay ở Mỹ sẽ mất khoảng 29 giờ 16 phút để tải hết 22 bộ phim này và nếu dùng dây mất khoảng 11 giờ 42 phút. Theo nhóm thử nghiệm, kỷ lục của router Wi-Fi 5 hiện nay trên băng tần 5 GHz là 938 Mbps và sẽ mất 3 giờ 45 phút để tải phim qua mạng dây với router này.

Tuy nhiên, để đạt được thông số trên nhóm thử nghiệm đã phải ưu tiên mọi kết nối dành cho thử nghiệm, trong khi thực tế khi bị chia nhỏ thì tốc độ tải sẽ giảm xuống tùy theo lượng người dùng. Nhưng điều đáng mừng là chúng ta có thể kỳ vọng ở tốc độ internet sẽ được cải thiện trong những năm tới, đủ để tận dụng tối đa năng lực của Wi-Fi 6. Các kết quả thử nghiệm trên cũng cho thấy có vẻ như tuyên bố Wi-Fi 6 nhanh hơn Wi-Fi 5 khoảng 30% là khá chính xác, con số này còn có thể tăng lên nếu tốc độ internet nhanh hơn trong tương lai.