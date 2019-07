Tổng thống Donald Trump hứa không 'ngó lơ' Huawei

Tuy nhiên, ngay cả khi các CEO đầu ngành này đã trình đề xuất cấp phép “kịp thời” lên Bộ Thương mại Mỹ, thì trong một thông báo vừa phát đi, phía lãnh đạo của Nhà Trắng vẫn kịp “chèn” thêm rằng các CEO này đều bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với các biện pháp hạn chế an ninh quốc gia về việc mua bán các thiết bị viễn thông của Mỹ cho Huawei

Theo Reuters, cuộc họp có sự tham gia của các CEO của Cisco Systems Inc, Intel Corp, Broadcom Inc, Qualcomm Inc, Micron Technology Inc và Western Digital Corp và Alphabet Inc (công ty mẹ của Google). Diễn ra trong bối cảnh Mỹ vẫn chưa có quyết định chắc chắn gì về tương lai của các mối quan hệ đối tác giữa các công ty Mỹ và Huawei, sau khi công ty này bị đưa vào danh sách đen của Mỹ hồi tháng 5 vừa qua vì lý do “an ninh quốc gia”.

[VIDEO] Huawei sa thải hơn 600 nhân viên ở Mỹ

Theo lệnh cấm này, các công ty Mỹ bị buộc phải dừng hết các giao dịch với Huawei, cấm bán các linh kiện và thành phần liên quan tới công nghệ cho Huawei nếu không có giấy phép đặc biệt của chính phủ. Nhưng sau đó Tổng thống Trump đã nới lỏng lệnh cấm và vào tháng trước ông còn cho rằng việc kinh doanh giữa các công ty Mỹ và Huawei vẫn có thể tiếp tục khi nối lại các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh.

Nhưng rõ ràng từ lời nói đến hành động vẫn còn có khoảng cách và các chính sách mới với Huawei sẽ còn phải qua nhiều cửa ải. Có vẻ điều đó dẫn tới các CEO công nghệ tỏ ra không hài lòng với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross - người cũng tham dự cuộc họp hôm qua, vì đã không đưa ra các hướng dẫn chi tiết về chính sách đối với các công ty cung ứng cho đối tác ở Trung Quốc. Ngoài ra, cuộc họp còn có sự tham gia của cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

Mỹ có thể cấp phép mua bán với Huawei trong vòng 2 tuần

CEO Sanjay Mehrotra của Micron xác nhận tham dự cuộc họp và cho rằng, việc đảm bảo các chính sách thương mại công bằng trên một sân chơi bình đẳng là cần thiết cho Mỹ và kinh tế thế giới . Tháng trước, Micron đã nối lại một số lô hàng giao cho Huawei sau khi được Mỹ nới lỏng lệnh cấm.

Tuy nhiên, hôm qua Washington Post lại bất ngờ dẫn nguồn tin cho biết Huawei đã lén giúp Triều Tiên xây dựng và duy trì mạng di động không dây ở cấp độ thương mại, điều này có thể càng củng cố sự cứng rắn của chính phủ Mỹ với các quyết định liên quan tới Huawei cũng như trong các cuộc đàm phán sắp tới với Trung Quốc.