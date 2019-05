Trí tuệ nhân tạo của IBM giúp chữa bệnh tăng nhãn áp

Các nhà khoa học tại đại học New York và IBM Research đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện các mô hình đặc trưng của bệnh tăng nhãn áp trong dữ liệu hình ảnh về võng mạc. Nghiên cứu này dự kiến sẽ được trình bày tại Hiệp hội nghiên cứu về thị giác và nhãn khoa (Association for Research in Vision and Ophthalmology) vào cuối tháng này tại Vancouver, Canada.