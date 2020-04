Trình duyệt Chrome cho phép gửi trang web đến thiết bị khác

Việc người dùng sở hữu nhiều thiết bị khác nhau đã khiến việc đồng bộ hóa dữ liệu đến các thiết bị trở nên cần thiết. Đặc biệt là trình duyệt web. Với Google Chrome thì mọi thứ dễ dàng nếu cả hai thiết bị cùng sử dụng chung tài khoản, và bạn cũng có thể dễ dàng gửi những trang web thú vị mà mình đang xem đến máy tính khác.

Cách gửi trang web trên từ trình duyệt máy tính

• Bạn bấm vào địa chỉ trang web để chọn toàn bộ nội dung.

• Tiếp theo bấm vào biểu tượng hình chiếc laptop nằm ở cuối thanh địa chỉ.

• Bạn sẽ thấy tên thiết bị đang sử dụng chung tài khoản Google trên trình duyệt Chrome, bấm vào tên thiết bị đó để gửi. Và trên thiết bị kia sẽ nhận được thông báo mở trang web ngay lập tức.

• Hoặc để nhanh hơn bạn có thể chọn vào địa chỉ trang web và nhấp phải chuột chọn Send to “tên thiết bị”.

Cách gửi trang web trên trình duyệt máy tính Ảnh chụp màn hình

Cách gửi trang web trên từ trình duyệt trên điện thoại

• Tại thanh địa chỉ trang web đang mở, bạn bấm vào nút Share nằm ở cuối.

Cách gửi trang web từ trình duyệt trên điện thoại Ảnh chụp màn hình

• Trong menu xuất hiện chọn vào Send to your devices. Sau đó chọn thiết bị cần gửi đến và bấm Send to your device.