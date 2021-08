Trung Quốc giới hạn thời gian chơi game của giới trẻ

Các hãng game trực tuyến như Tencent và NetEase được giao nhiệm vụ cung cấp chi tiết đăng ký tên thật để theo dõi người dùng của họ.

The New York Times cho biết, các hướng dẫn mới được xây dựng dựa trên loạt hạn chế hiện có của Trung Quốc được đưa ra vào tháng 11.2019 nhằm quy định thời gian chơi game trực tuyến tối đa là 90 phút mỗi ngày và 3 giờ trong các ngày lễ. Chỉ vài tháng trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phân loại “rối loạn chơi game” là một tình trạng sức khỏe có thể chẩn đoán được.