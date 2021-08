Trung Quốc vẫn có 'tiếng nói' lớn trong nền kinh tế công nghệ

Một khảo sát mới của Nikkei cho thấy, các công ty Trung Quốc kiểm soát hơn 30% thị trường toàn cầu đối với 15 sản phẩm và dịch vụ công nghệ chủ chốt. Điều này nhấn mạnh thách thức mà các quốc gia tìm kiếm chuỗi cung ứng độc lập phải đối mặt.

Mỹ đang thúc đẩy chính sách “Buy American” (Mua hàng Mỹ) và nỗ lực để đưa hoạt động sản xuất các mặt hàng quan trọng như chất bán dẫn vào trong nước. Tuy nhiên, những con số từ khảo sát đã phản ảnh một thực tế là các nước trên thế giới vẫn phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc đối với một số sản phẩm công nghệ nhất định. Loa thông minh, điện thoại thông minh, camera giám sát, máy tính cá nhân, máy điều hòa không khí và máy giặt là những mặt hàng nằm trong danh sách kiểm soát chặt hơn 30% thị trường công nghệ chủ chốt. Các công ty Trung Quốc hiện cũng dẫn đầu thị trường với 13 trong số 15 mặt hàng.

Cuộc khảo sát đã xem xét 70 nguyên vật liệu, thành phần cốt lõi, thành phẩm và dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế toàn cầu. Chúng bao gồm các sản phẩm đã chứng kiến nhu cầu tăng cao được thúc đẩy bởi trục xoay chuyển khỏi carbon, ví dụ như tấm pin mặt trời và pin ô tô. Bên cạnh đó, còn các lĩnh vực liên quan đến sự chuyển dịch kỹ thuật số đã tăng tốc trong thời gian dịch Covid-19 diễn ra như dịch vụ đám mây.

Nikkei cũng tính toán, so sánh thị phần của các công ty Trung Quốc và Nhật Bản trong năm 2019 - 2020, sử dụng ước tính từ các tổ chức nghiên cứu khác nhau. Kết quả, Longi Solar của Trung Quốc dẫn đầu thị trường tấm pin năng lượng mặt trời vào năm ngoái. Nhà sản xuất linh kiện BOE Technology ở đại lục xếp hạng cao nhất về các tấm nền màn hình tinh thể lỏng với đủ loại kích thước lớn, nhỏ, trung bình được sử dụng trong các thiết bị điện tử. Trong lĩnh vực pin ô tô, Contemporary Amperex Technology (CATL) đã vượt lên dẫn trước đối thủ LG Chem của Hàn Quốc

Hãng công nghệ vật liệu mới Shanghai New Energy New Materials Technology đã đánh bại Asahi Kasei trong lĩnh vực cách điện cho pin lithium-ion, để đứng đầu danh sách với 22,3% thị phần so với 14,5% của đối thủ tại thị trường mà Nhật Bản vốn thống trị vào năm 2015.

Mặc dù một số nhà quan sát dự đoán các công ty công nghệ Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc bảo đảm các bộ phận của sản phẩm và tiếp thị đến phương Tây giữa những áp lực từ phía Mỹ, nhưng tác động dường như đã được hạn chế. Huawei Technologies giữ vị trí hàng đầu về trạm gốc cho mạng không dây 5G tốc độ cao, mở rộng thị phần lên gần 40% ngay cả khi Mỹ đã thúc giục các đồng minh tránh xa thiết bị của hãng viễn thông Trung Quốc do lo ngại về bảo mật.