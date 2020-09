TSMC giao gần 9 triệu chip xử lý Kirin 9000 cho Huawei

Theo GizChina, do lệnh cấm mới nhất của Mỹ đối với Huawei, bất kỳ công ty nào sử dụng công nghệ Mỹ đều không thể kinh doanh với Huawei nếu không được sự chấp thuận của chính phủ Mỹ. Do TSMC sử dụng công nghệ từ Mỹ trong hoạt động sản xuất của mình nên công ty này chỉ có thời hạn đến ngày 15.9 để kết thúc tất cả giao dịch kinh doanh với Huawei.

Sau khoảng thời gian này, TSMC không thể tiếp tục sản xuất chip Kirin nữa. Việc chỉ giao được 8,8 triệu chip cho Huawei là thấp hơn so với mục tiêu mà Huawei đặt ra ban đầu lên đến 15 triệu chip. Mặc dù vậy, cả TSMC và Huawei đều chưa đưa ra bình luận về vấn đề.

Vì sao giá điện thoại Huawei tăng đột biến?

Trước đó, CEO Huawei Yu Chengdong cho biết Kirin 1000 trên Huawei Mate 40 có thể là chip hàng đầu cuối cùng của Huawei. Nếu không có lệnh cấm, không có cách nào Huawei có thể sản xuất chip Kirin 9000.

Cuối cùng, báo cáo từ chuỗi cung ứng cho thấy giá mỗi tấm wafer sử dụng cho quy trình 5nm của TSMC đắt hơn nhiều so với tấm wafer cho quy trình 7nm. Cụ thể, tấm wafer cho quy trình 5nm lên đến khoảng 16.988 USD so với chi phí cho quy trình 7nm là 9.346 USD. Tuy nhiên, giá đúc của một con chip thực tế chỉ là 238 USD, đắt hơn 5 USD so với 233 USD cho chip 7nm.