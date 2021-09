TSMC xây dựng nhà máy chip tiên tiến ở miền nam Đài Loan

Một bài đăng mới trên diễn đàn hỗ trợ của Apple cho biết, việc để iPhone tiếp xúc với các rung động biên độ cao như những rung động do động cơ xe máy phân khối lớn tạo ra có thể làm suy giảm hệ thống camera.

Các thượng nghị sĩ Mỹ gọi công ty Internet of Things (Internet Vạn vật) do Tencent hậu thuẫn là mối đe dọa an ninh và kêu gọi trừng phạt nền tảng này.