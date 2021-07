Twitter hỗ trợ đăng nhập với tài khoản Apple

Theo AppleInsider, Twitter dường như đang làm việc để tích hợp tùy đăng nhập Sign in with Apple vào ứng dụng iOS của mình, bên cạnh đó các tính năng phụ trợ hiện bị ẩn khỏi chế độ xem công khai.

Tùy chọn đăng nhập mới cho ứng dụng Twitter đã được phát hiện bởi nhà nghiên cứu Jane Manchun Wong. Theo nghiên cứu của Wong, có một số công việc đang được tiến hành có thể hỗ trợ cho hệ thống đăng nhập của Apple. Điều đó bao gồm mô tả cho mục nhập mới cho các tài khoản được kết nối, trang cài đặt và tiêu đề CSP của phản hồi HTTP của Twitter.

Sign in with Apple đã được phát hành vào năm 2019 để cho phép chủ sở hữu Apple ID dễ dàng tạo tài khoản trên các nền tảng khác. Mặc dù nó hoạt động tương tự như các hệ thống đăng nhập khác, nhưng phiên bản của Apple nhằm mục đích bảo vệ quyền riêng tư và cho phép người dùng che địa chỉ email của họ khỏi các bên thứ ba.

Mặc dù Apple cho phép các trang web của bên thứ ba áp dụng Sign in with Apple, nhưng việc sử dụng nó là không bắt buộc trừ khi đáp ứng các tiêu chí cụ thể. Ví dụ: nếu một ứng dụng cho phép người dùng tạo tài khoản bằng một nền tảng khác như Google hoặc Facebook - thì họ cũng phải cung cấp Sign in with Apple như một tùy chọn tương đương.

Ứng dụng Twitter dành cho iOS không cung cấp bất kỳ tùy chọn đăng nhập nào ngoài ứng dụng riêng. Vào tháng 6, Wong đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Twitter đang làm việc để tích hợp với hệ thống đăng nhập của Google, điều này cũng cần hỗ trợ cho Apple.