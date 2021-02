Uber thua lỗ 6,8 tỉ USD trong năm 2020

Trong năm qua, Uber bán bớt các dự án kinh doanh tốn kém, cắt giảm nhân sự và tập trung vào những gì mà CEO của hãng trước đó gọi là "tăng trưởng có lãi".

Theo CNN, công ty đã báo cáo khoản lỗ 968 triệu USD trong ba tháng cuối năm 2020, bao gồm 236 triệu USD chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu, giảm so với gần 1,1 tỉ USD trong năm trước. Giám đốc tài chính Nelson Chai cho biết trong một tuyên bố rằng Uber vẫn đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu lợi nhuận trong năm 2021.

Uber cho biết đặt mục tiêu đạt được lợi nhuận trên cơ sở điều chỉnh trước khi kết thúc năm nay. Kết quả kinh doanh quý 4 của Uber đã có một số cải thiện so với quý 3 năm ngoái nhưng vẫn bị sụt giảm doanh thu do ảnh hưởng của đại dịch đang diễn ra đối với hoạt động kinh doanh xe Rides của họ. Uber đạt doanh thu 3,2 tỉ USD trong quý 4, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.

Uber tiếp tục dựa vào Eats, mảng kinh doanh giao đồ ăn của hãng, với doanh thu tăng 224% lên 1,4 tỉ USD trong quý 4 so với năm trước. Doanh thu từ Rides là 1,5 tỉ USD, giảm 52% so với một năm trước đó.

Uber đang tiếp tục củng cố danh mục dịch vụ giao hàng của mình trong những tháng gần đây. Vào tháng 7, Uber mua lại đối thủ giao thức ăn Postmate với giá 2,65 tỉ USD trong một thương vụ mua bán toàn bộ cổ phiếu. Tuần trước, Uber thông báo họ đang mua lại công ty khởi nghiệp phân phối rượu Drizly. Bên cạnh đó, công ty cũng đã bán bớt bộ phận nghiên cứu xe tự hành và hoạt động taxi bay của mình vào tháng 12.2020.