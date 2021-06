Úc sẽ buộc Facebook, Google kiểm soát chặt nội dung độc hại

Theo Bloomberg, chính phủ Úc đã thông qua dự luật giảm lạm dụng mạng, cho phép họ buộc các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook và Google phải xóa thông tin độc hại trong vòng 24 giờ, hoặc sẽ bị phạt tới 415.000 USD.

Dự luật An toàn Trực tuyến cũng yêu cầu các công ty dịch vụ internet cung cấp thông tin nhận dạng và hợp đồng về những người chuyên lạm dụng trên nền tảng của họ. Ngoài ra, hình phạt sẽ được tăng cường đối với các hành vi lạm dụng và quấy rối trực tuyến, bao gồm cả án tù lên đến 5 năm. Được phát triển để đối phó với các cuộc tấn công khủng bố từng được truyền phát trực tiếp ở New Zealand hồi năm 2019, dự luật trao quyền cho Ủy viên An toàn điện tử quốc gia của Úc để nhanh chóng chặn những hành động như vậy.

“Quyết định thông qua dự luật cung cấp quyền hạn mạnh mẽ hơn cho Ủy viên An toàn điện tử để trấn áp hành vi bắt nạt trên mạng, lạm dụng trực tuyến, đăng tải nội dung có hại và chia sẻ hình ảnh thân mật riêng tư mà không có sự đồng thuận”, Bộ trưởng Truyền thông Úc Paul Fletcher nói trong một tuyên bố hôm 23.6, đồng thời cho biết quyền hạn của dự luật sẽ được thực thi sau sáu tháng.

Tiếp cận quá mức

Những người phản đối, bao gồm cả đảng Xanh Úc, cho rằng dự luật đã được gấp rút thông qua mà không có sự xem xét kỹ lưỡng và cần phải được soạn thảo lại. Nhóm phi lợi nhuận Electronic Frontiers Australia đã viết trong một bản đệ trình vào ngày 2.3 rằng dự luật “khiến các cá nhân mất quá nhiều thời gian để kiểm duyệt thông tin liên lạc của người Úc”.

Trong khi đó, những công ty công nghệ lớn của Mỹ lại khá hợp tác với luật mới dù còn một số quan điểm bất đồng, khác hẳn thái độ phản đối gay gắt khi chính phủ Úc ra dự luật thúc đẩy họ phải trả tiền cho tin tức báo chí. Facebook nói họ ủng hộ rộng rãi sáng kiến chống lạm dụng trực tuyến, nhưng lo ngại rằng luật mới có thể sẽ tiếp cận quá mức khi mở rộng các yêu cầu gỡ nội dung.

Twitter đã nêu quan ngại về việc luật mới sẽ tạo ra gánh nặng lớn cho những người chơi nhỏ hơn. “Điều cực kỳ quan trọng là tránh đặt ra các yêu cầu trên hệ sinh thái kỹ thuật số mà chỉ các công ty lớn mới có thể tuân thủ một cách hợp lý”.