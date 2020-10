Ứng dụng Apple TV cập bến Sony Smart TV

Theo Neowin, điều đó có nghĩa là giờ đây người dùng có thể truy cập nội dung gốc từ các kênh Apple TV+ và Apple TV , cũng như các bộ phim và phim tài liệu mới bao gồm The Morning Show, See, Defending Jacob, Ted Lasso, Greyhound, The Banker, Boys State và Beastie Boys Story. Người dùng cũng có thể xem tuyển tập các đề xuất được sắp xếp.