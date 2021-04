Ứng dụng Google trên iOS ngày càng giống trình duyệt web

Bản cập nhật phía máy chủ cho phiên bản iOS của ứng dụng Google đã thêm nút Tabs trên thanh công cụ ở góc màn hình. Khi bạn chạm vào nút này sẽ hiển thị các ứng dụng đang mở của bạn từ tab Home (tính năng Discover) và Google Search. Ngoài ra, tab Collections cũng giúp lưu các vị trí, hình ảnh và trang được lấy từ hoạt động gần đây của bạn.

Ngoài ra khi chọn vào ô tìm kiếm bạn sẽ thấy danh sách các từ khóa đã tìm kiếm gần đây, đầu menu cũng có dòng chữ Search or type URL như một thanh địa chỉ truyền thống thường thấy trên các trình duyệt. Những cải tiến trên cho thấy gã khổng lồ tìm kiếm đang biến ứng dụng Google thành một trình duyệt đúng nghĩa.

Ứng dụng Google trên iOS ngày càng giống một trình duyệt Ảnh chụp màn hình

Trong cài đặt, bạn có thể quyết định thời gian muốn giữ một trang mở trong các tab. Các tùy chọn hiện tại bao gồm: Never (không bao giờ), one day (một ngày), one week (một tuần), hoặc one month (một tháng).