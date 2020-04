Vì sao Huawei P40 Pro và P40 Pro Plus không có màn hình 120 Hz?

Theo Android Authority, CEO Richard Yu của Huawei vừa giải thích lý do khiến công ty mắc kẹt với tốc độ làm mới 90 Hz nói trên. Cụ thể, ông cho biết Huawei đã chọn màn hình 90 Hz và bỏ qua 120 Hz do cân nhắc tiêu thụ điện năng. Dẫu vậy, Yu nói thêm rằng Huawei đã điều chỉnh bảng điều khiển 90 Hz trên P40 Pro và P40 Pro Plus để đảm bảo độ mượt mà tốt nhất có thể.