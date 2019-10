Vì sao Microsoft không muốn gọi Surface Duo là một chiếc điện thoại?

Microsoft không muốn bạn nghĩ chiếc Surface Duo vừa được công bố là một chiếc smartphone. Dù về mặt kỹ thuật, Surface Duo sử dụng màn hình kép 5,6 inch với một chiếc bản lề ở giữa, máy tích hợp modem để gọi điện và nối mạng. Nên dù theo cách định nghĩa nào, đây vẫn là một chiếc điện thoại chạy… Android của Microsoft.

Panos Panay, Giám đốc sản phẩm của Microsoft, thậm chí còn lúng túng khi phủ nhận chiếc Surface Duo là một chiếc điện thoại. Trong buổi giới thiệu ra mắt tại New York (Mỹ), ông thừa nhận rằng có thể báo chí sẽ đề cập đến thiết bị này như là một chiếc điện thoại, bất chấp ông nói như thế nào đi chăng nữa. Tại cuộc họp báo sau sự kiện, Panay vội vã chuyển hướng cuộc thảo luận, “đừng nhầm lẫn (nó với một chiếc điện thoại), đây là một thiết bị Surface”.

Theo CNET, Microsoft đã công bố Surface Duo vào thời điểm then chốt khi sự quan tâm đến các thiết bị có màn hình gập (tăng gấp đôi kích thước màn hình) đang tăng lên. Galaxy Fold của Samsung đang gặp vấn đề do sử dụng màn hình uốn cong vốn yếu hơn so với kính, Mate X của Huawei đang đối diện lệnh cấm, trong bối cảnh ấy Microsoft tin rằng họ có thể làm tốt hơn với Surface Duo - chiếc điện thoại màn hình gập lại nhưng có thiết kế an toàn hơn đối thủ.

Qua Surface Duo, Microsoft cố gắng tăng sự hiện diện lên cả hai mảng, một thiết bị di động có kích cỡ màn hình gấp đôi nhưng với thiết kế chắc chắn và nó chạy… Android.

Nhưng vì sao Microsoft không muốn coi Surface Duo là một chiếc điện thoại?

Sự khác biệt ở đây chủ yếu là cách gọi, theo trọng tâm tiếp thị của Microsoft, họ không muốn khó xử khi một hãng từng có lịch sử sản xuất hệ điều hành Windows Phone cho điện thoại lại chuyển qua bán điện thoại chạy… Android. Có lẽ không gọi Duo là "điện thoại" vì Microsoft sẽ khó chịu khi phải thừa nhận thất bại của Windows Phone trước đó, với chiếc Lumia 650 là chiếc điện thoại cuối cùng chạy hệ điều hành Windows 10 Mobile.

Lumia 650 là chiếc điện thoại chạy Windows 10 Mobile cuối cùng của Microsoft Ảnh: CNET

Phát ngôn viên của hãng viết, "Surface Duo thực hiện được nhiều thứ hơn là một chiếc điện thoại, đó là một thiết bị Surface màn hình kép bỏ vừa trong túi, kết hợp những trải nghiệm hiệu suất tốt nhất của Microsoft cùng ứng dụng phong phú của Android và thiết kế phần cứng Surface vào thiết bị duy nhất”.

Theo số liệu thống kê của Gartner, trước khi iPhone xuất hiện vào năm 2007, Windows Mobile đã gia tăng thị phần đáng kể và chiếm tới 50% thị phần di động ở Mỹ vào quý 2/2007, chiếm 12% thị phần toàn cầu. Lúc đó, phần mềm Windows Mobile có một hệ thống quản lý có thể biến điện thoại nhỏ gọn thành máy tính mini hoàn hảo cho những người thích dịch chuyển. Nhưng rồi iOS với màn hình cảm ứng trực quan hơn đã gây sự chú ý của người dùng, bên cạnh đó Android cũng trưởng thành nhanh chóng và dần đẩy Windows Phone (sau này là Windows 10 Mobile) tới đường diệt vong, ngay cả sau khi Microsoft đã thâu tóm Nokia.

Microsoft cố gắng chỉ ra sự khác biệt, “chúng tôi đang đáp ứng khách hàng dựa trên các công nghệ mà họ đang sử dụng với lợi ích mà chỉ có Microsoft mới có thể mang lại. Chúng tôi đang xây dựng tương lai trên Android, như từng làm với Chromium trong trình duyệt Edge, để mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất dựa trên nền tảng cả hai công ty".

Microsoft có thể đã có một quá khứ di động huy hoàng, nhưng những nỗ lực hiện nay của CEO Satya Nadella là cần thiết để sửa chữa danh tiếng của hãng ở mảng điện thoại, dù họ phải xây dựng lại dựa trên nền tảng của đối thủ đi chăng nữa. Nhưng với việc dùng Android và tích hợp khả năng nghe gọi vào Surface Duo, rõ ràng Microsoft đang trên đường quay lại mảng smartphone, bất chấp họ muốn bạn gọi Duo là gì đi chăng nữa.