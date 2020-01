Vì sao Sony tiếp tục 'bỏ qua' triển lãm game E3?

Đây đã là năm thứ hai liên tiếp Sony bỏ qua E3 - triển lãm thương mại thường niên lớn nhất của ngành công nghiệp trò chơi điện tử, một ngành công nghiệp mà Sony gặt hái nhiều thành công nhờ hệ máy console Play Station (PS) danh tiếng.

Lý do thì rất nhiều. Với một số người, họ cho rằng ảnh hưởng và sự phù hợp về văn hóa game tại E3 đang giảm sút. Năm ngoái khoảng 66.000 người tham dự sự kiện E3 2019, giảm đáng kể so với con số 69.000 lượt khách của năm trước đó. Để dễ hình dung, hội nghị về game lớn nhất của châu Âu là Gamescom đã thu hút khoảng 370.000 người tham dự trong hai năm qua, lớn hơn nhiều so với E3 trong cùng khoảng thời gian.

Dĩ nhiên, E3 vẫn là một triển lãm thú vị với những công bố mới trong các buổi họp báo và nhiều tiết lộ thú vị về các tựa game mới . Nhưng đó cũng là một nơi đắt đỏ để tham dự và khiến nhiều công ty phải chuyển qua tổ chức sự kiện của họ tại một địa điểm khác bên ngoài Trung tâm hội nghị Los Angeles (Mỹ) - nơi diễn ra E3. Chẳng hạn, sự kiện Play khổng lồ của Electronic Arts (EA) diễn ra tại Hollywood Palladi trong khi khu vực trải nghiệm Xbox lại được tổ chức ở Microsoft Theater…

Nói tóm lại, công ty của bạn có thể là một phần của E3 mà không cần phải nằm trong khuôn viên E3. Sony từng thực hiện điều này vào năm ngoái khi tổ chức chương trình khuyến mãi Days of Play thường niên trong cùng một tuần với thời điểm diễn ra E3, dĩ nhiên họ cũng được lợi mỗi khi có tựa game đa nền tảng hoặc độc quyền cho PS4 xuất hiện tại cuộc họp báo của công ty khác ở E3, chẳng hạn như tựa game Final Fantasy VII Remake.

Đối với công ty sản xuất PlayStation, có một hạn chế rõ ràng khi tham dự E3 là gây ra sự tranh cãi gay gắt. Các cuộc họp báo được gộp lại với nhau để đảm bảo mọi nhà sản xuất và phát hành game console đều công bố các trò chơi tương ứng trước khi mở cửa triển lãm. Lịch trình tắc nghẽn đôi khi chỉ do một vài công ty hay cá nhân tranh thủ thêm một vài phút để gây sự chú ý hoặc trả lời phỏng vấn báo chí hay đơn giản là quan liêu về thời gian.

E3 cũng không có danh tiếng tốt nhất vì nó là nơi hỗn tạp kể từ khi mở cửa rộng rãi cho công chúng vào năm 2017, nhiều người tham dự đã rất thất vọng vì phải xếp hàng dài chờ đợi và bảo mật lỏng lẻo. Ngoài ra, Hiệp hội Phần mềm Giải trí Mỹ (ESA) - đơn vị tổ chức E3 - cũng đang lên kế hoạch thay đổi với E3 và có thể nó không phù hợp thị hiếu với Sony và một số nhà sản xuất khác.

Hôm qua, một phát ngôn viên của Sony Interactive Entertainment chia sẻ với Gamesindustry.biz rằng, "chúng tôi rất tôn trọng ESA với tư cách là một nhà tổ chức, nhưng qua tầm nhìn này chúng tôi cảm thấy E3 2020 không phải là nơi phù hợp với những gì chúng tôi muốn giới thiệu năm nay”. Không rõ “tầm nhìn” nào mà Sony cảm thấy không phù hợp, nhưng có vẻ như Sony cần những không gian thân mật, chuyên nghiệp và có uy tín hơn. Chẳng hạn, ở E3 2018 hãng đã phải chọn một vài phòng nhỏ hơn để dành cho khách tham quan trải nghiệm các tựa game bom tấn như Death Stranding, Ghosts of Tsushima và The Last of Us: Part II.

Các tựa game như The Last of Us đang giúp PlayStation của Sony gặt hái nhiều thành công Ảnh: Sony

Cũng có thể nguyên nhân nằm ở thời gian diễn ra E3 không phù hợp với lịch trình của Sony trong năm nay. Bảy năm trước, công ty đã thử nghiệm một sự kiện ra mắt tập trung vào các tính năng phần mềm và kiến trúc của PS4, thay vì các tựa game thú vị mới. Sau đó, họ đã sử dụng E3 để tiết lộ một vài yếu tố phụ như hình thức và giá cả của bộ điều khiển cùng loạt trò chơi mới như Final Fantasy XV và Kingdom Hearts 3 . Tuy nhiên, ngành công nghiệp trò chơi điện tử đã phát triển mạnh kể từ đó và Sony có thể muốn tạo ra một chuỗi sự kiện khác biệt mới dành cho PlayStation 5 - hệ máy chơi game console mới mà Sony vừa hé lộ logo qua triển lãm CES cách đây ít ngày.

Liệu có vấn đề gì khi Sony lại tiếp tục bỏ qua E3 hay không? Điều đó tùy thuộc vào góc nhìn của bạn.

Đối với ESA, đó là một sự tổn thương lớn, họ mất đi một công ty thu hút khách tham dự và có ảnh hưởng lớn trong ngành. Sự ra đi của Sony có thể còn lôi kéo thêm nhiều công ty khác thực hiện điều tương tự. Còn đối với người chơi (game thủ) và khách tham quan, có thể sự vắng mặt của Sony sẽ làm họ cảm thấy trống trải và nuối tiếc. Nhưng đừng quên rằng, Sony vẫn sẽ tổ chức màn ra mắt PS5 riêng của hãng và có lẽ họ cần không gian riêng và lớn hơn để dành cho người tham dự thoải mái trải nghiệm PlayStation 5 cùng nhiều tựa game mới trên hệ máy này. Riêng với Microsoft, họ sẽ được hưởng lợi khi sự chú ý còn lại sẽ dồn vào Xbox và gian hàng của họ - đối thủ lớn nhất của Sony ở hệ máy chơi game console.

Theo Engadget, không nghi ngờ gì vào việc Sony sẽ không còn góp mặt tại E3 năm nay, nhưng với những ai đang quan tâm tới nền tảng PlayStation của họ thì đây là một tin tốt, vì việc tổ chức sự kiện riêng có nghĩa là Sony muốn đầu tư kỹ lưỡng hơn vì đây là mảng mà họ đang gặt hái thành công hơn bất kỳ đối thủ nào khác.