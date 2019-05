Vợ cũ tỉ phú Jeff Bezos cam kết cho đi nửa tài sản

Theo CNBC, các tỉ phú tham gia The Giving Pledge do ông Buffett và Gates khởi động năm 2010 cam kết cho đi ít nhất một nửa tài sản để làm từ thiện. Bà MacKenzie vừa thông báo tham gia cam kết này hôm nay 29.5. Cùng ngày, tỉ phú quản lý quỹ phòng hộ Paul Tudor Jones, chủ nhân của 5 tỉ USD, cũng cho biết ông và vợ ký tên The Giving Pledge.

Bà MacKenzie trở thành một trong những người phụ nữ giàu nhất thế giới sau khi ly hôn nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos. Ông Bezos cũng tham gia The Giving Plegde và vừa ca ngợi hành động của vợ cũ là “tuyệt vời và sâu sắc”.

Dù để lại cho ông Bezos 75% cổ phiếu Amazon và toàn bộ lợi ích trong tờ The Washington Post, bà MacKenzie vẫn nhận tài sản ròng trị giá 36,6 tỉ USD, đứng thứ 22 trong danh sách các tỉ phú giàu nhất thế giới của Bloomberg Billionaires. Ông Bezos thì là đại gia số một thế giới với khối tài sản 114 tỉ USD.

“Cách tiếp cận chuyện từ thiện của tôi sẽ tiếp tục sâu sắc. Đó là quá trình mất nhiều thời gian và nỗ lực, song tôi sẽ không chờ đợi. Tôi sẽ tiếp tục làm từ thiện cho đến khi két sắt trống rỗng”, bà MacKenzie viết trong lá thư thông báo tham gia The Giving Pledge.

Vợ cũ của tỉ phú giàu nhất thế giới hiện là một phần của nhóm gồm 204 người đến từ 23 nước đã ký vào cam kết cho đi một nửa tài sản trong suốt cuộc đời hoặc tại thời điểm họ qua đời. Brian Acton, một trong các nhà đồng sáng lập WhatsApp và Brian Armstrong, CEO sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase là hai trong số nhiều tỉ phú công nghệ nổi bật cam kết cho đi ít nhất nửa tài sản vì mục đích từ thiện. Hiện ông Acton có 4 tỉ USD, trong khi Armstrong có khoảng 1 tỉ USD, theo Forbes.