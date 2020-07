Windows 10 2004 gặp lỗi chặn một số người dùng khi nâng cấp

Một số người dùng Windows 10 khi cố gắng cài đặt bản cập nhật Windows 10 2004 đã gặp phải lỗi thiết lập mới có nội dung “Your PC settings aren’t supported on this version of Windows 10”. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên người dùng Windows 10 gặp phải lỗi liên quan đến khả năng tương thích của thiết bị trong khi cố gắng nâng cấp phần mềm.