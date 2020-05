Windows Hello có thể dùng thanh toán trong Google Chrome

Theo Neowin, quay trở lại năm 2018, Microsoft giới thiệu tính năng Web Authentication trong trình duyệt web Edge để mở đường cho việc đăng nhập không cần mật khẩu bằng Windows Hello. Cuối năm đó, Microsoft tiếp tục với khả năng đăng nhập vào tài khoản Microsoft bằng khóa FIDO2.

Bây giờ, có vẻ như Google đã thêm hỗ trợ thanh toán qua Windows Hello. Mặc dù Google đã hỗ trợ API xác thực web được một thời gian nhưng giờ đây tính năng này đã được cải tiến để cho phép người dùng xác thực mua hàng qua Windows Hello. Với tính năng mới , người dùng có thể sử dụng dấu vân tay hoặc nhận dạng khuôn mặt để phê duyệt mua hàng.

Cách kích hoạt tính năng mới trên Google Chrome Ảnh chụp màn hình

Nếu là người giao dịch nhiều bằng Google Chrome, bạn có thể làm theo các bước sau để bật tính năng này: Mở Google Chrome và đi tới Settings > Payment Methods. Tìm đến Windows Hello và chuyển sang trạng thái bật để bật tính năng này. Sau đó, nhấp vào Use Windows Hello khi thấy lời nhắc xác nhận hiện ra.

Không rõ liệu tính năng nói trên đã được thêm vào gần đây hay đã có mặt trên Chrome trong một thời gian khi mà bài đăng trên diễn đàn hỗ trợ của Google tiết lộ rằng nó đã hoạt động từ tháng 3. Mặc dù vậy, các thử nghiệm ban đầu cho thấy nó hoạt động chưa thực sự chính xác khi người dùng phải nhập dấu vân tay đến 3 lần trên Surface Book 2.