World Record Egg là một trong những tweet hàng đầu năm 2019

Các từ như “sco pa tu manaa” - cụm từ trong một bài hát của nhạc sĩ người Ghana Patapaa, không thực sự có nghĩa gì trong ngôn ngữ của anh ấy cho đến khi người dùng Twitter bắt đầu sử dụng nó như một từ “What's on your mind?” (tạm dịch: “Bạn nghĩ gì?”) - đứng đầu danh sách cho các tweet được chuyển tiếp nhiều nhất với các bình luận. Trong khi đó, Game of Thrones chiếm vị trí số một trong danh sách các chương trình truyền hình hàng đầu dựa trên số lượng người tweet về họ. Stranger Things chiếm vị trí thứ hai, theo sau là The Simpsons và La Casa de Papel.