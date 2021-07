Wyoming trở thành ‘thủ đô Bitcoin’ của Mỹ như thế nào?

Đây là điểm đánh dấu mới nhất và cũng có phần hơi kỳ lạ của một Wyoming vốn khó vươn lên trong những năm qua, nhưng giờ đây lại có thể trở thành một trung tâm tiền điện tử, khác xa các trung tâm fintech (công nghệ tài chính ) sôi động ở New York và San Francisco.

Wyoming luôn có một chút khác biệt so với phần còn lại của Mỹ. Đây là tiểu bang đầu tiên cho phép phụ nữ có quyền bầu cử và nền chính trị đương đại của nó mang tính chất tự do sâu sắc. Wyoming là nơi có một số vùng đất công cộng ngoạn mục nhất thế giới như Vườn quốc gia Yellowstone, và nó cũng là bang sản xuất than hàng đầu của Mỹ. Biệt danh của Wyoming là “bang bình đẳng” (Equality State), song tỷ lệ chủ đất siêu giàu và khách du lịch siêu cao đã khiến nơi này trở thành nơi bất bình đẳng nhất trong cả nước.