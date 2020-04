Xiaomi kỳ vọng thị trường smartphone Trung Quốc phục hồi sau dịch Covid-19

Theo Bloomberg, thu nhập ròng điều chỉnh đã tăng 27% trong ba tháng kết thúc năm 2019 lên mức 2,3 tỉ nhân dân tệ (tương đương 324 triệu USD), so với mức trung bình 1,98 tỉ nhân dân tệ của các ước tính do Bloomberg tổng hợp. Doanh số tăng 27% lên 56,47 tỉ nhân dân tệ, so với ước tính 54,88 tỉ nhân dân tệ.

Nhà sản xuất điện thoại thông minh số 2 ở Trung Quốc cho biết doanh số điện thoại thông minh đã tăng trở lại nhanh chóng vào cuối tháng 3, củng cố nhu cầu của người tiêu dùng . Và năng lực sản xuất của hãng đã trở lại mức từ 80% đến 90% so với bình thường. Tuy nhiên, hãng cũng cảnh báo tác động của đại dịch đối với doanh số bán hàng quốc tế - hiện chỉ bằng một nửa - sẽ không tăng cho đến quý hai năm nay.

Nhà phân tích Andre Lin của Citigroup cho biết trong một nghiên cứu gần đây rằng Xiaomi có thể ít tiếp xúc với sự lan rộng của Covid-19 so với các đối thủ. Đó là vì hãng tập trung vào thương mại điện tử, khác biệt với các đối thủ phụ thuộc nhiều vào doanh thu từ các cửa hàng truyền thống. Ông Andre Lin cho biết “Xiaomi cũng có bảng cân đối kế toán mạnh và đủ vốn lưu động để phát triển hoạt động kinh doanh ngay cả với những cơn gió ngược”.

Tuy nhiên việc sản xuất mẫu điện thoại hàng đầu Mi 10 đã bị ảnh hưởng vào tháng 2.2020 do thiếu lao động tại các nhà máy và hàng ngàn kỹ sư tại trung tâm R&D mới được xây dựng ở Vũ Hán phải làm việc tại nhà trong nhiều tuần. Chỉ vài ngày sau khi mở lại hơn 1.800 cửa hàng bán lẻ tại Trung Quốc sau khi ngừng hoạt động kéo dài một tháng, Xiaomi đã buộc phải đóng cửa các nhà máy ở Ấn Độ cho đến giữa tháng 4. Hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của hãng ở Ý, Tây Ban Nha và các thị trường châu Âu khác cũng có thể bị ảnh hưởng khi các nền kinh tế này bị đình trệ.

Theo công ty nghiên cứu IDC, Xiaomi đã ghi nhận mức tăng 31% trong các lô hàng trong quý bốn trong khi những ông lớn khác trong top 5 bị mất điểm hoặc tăng trưởng ở mức một con số. Sự bùng nổ doanh số ở Ấn Độ cũng như lợi nhuận từ các dịch vụ internet có lợi nhuận cao hơn như phát trực tuyến video và quảng cáo, đã thúc đẩy sự tăng trưởng của Xiaomi.