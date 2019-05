Ý điều tra Google về chống độc quyền

Theo CNBC, vào ngày 17.5, cơ quan chống độc quyền của Ý tuyên bố đã phê chuẩn để triển khai thủ tục tố tụng sơ bộ đối với công ty Alphabet Inc., Google LLC và Google Italy S.r.l, gọi chung là Google. Họ xác nhận các nhân viên cơ quan đã tiến hành kiểm tra một số công ty liên quan đến vụ việc vào ngày trước đó.

Dựa theo tuyên bố nói trên, Google đã từ chối tích hợp vào ứng dụng Android Auto của họ một ứng dụng tên là “Enel X Recharge”, do công ty Enel phát triển. Ứng dụng Android Auto cho phép người dùng dễ dàng và an toàn sử dụng một số ứng dụng điện thoại trong khi lái xe. Do đó, việc ứng dụng Enel X Recharge không được tích hợp sẽ gây khó khăn đến khả năng cạnh tranh của nó.

Cơ quan chống độc quyền của Ý bổ sung rằng mối quan tâm của Google là bảo vệ và củng cố mô hình kinh doanh xoay quanh ứng dụng Google Maps

Người đại diện của Google phát biểu: “Ứng dụng Android Auto được thiết kế để đảm bảo sự an toàn, giảm thiểu xao nhãng cho người sử dụng khi đang ở trạng thái lái xe. Chúng tôi đang xem xét các khiếu nại và mong muốn hợp tác cùng chính quyền để giải quyết vấn đề”.

Google, với hệ điều hành Android trong tay, đang giữ vị thế "tối cao" trong thị trường thiết bị thông minh.