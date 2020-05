YouTube cho thiết bị di động có thể báo giờ đi ngủ

Theo SlashGear, với tính năng này, người dùng có thể nhập giờ đi ngủ, khi ấy ứng dụng sẽ nhắc họ khi đến giờ cần phải tắt máy. Người dùng chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cho lời nhắc trong menu Settings của ứng dụng. Thông báo đi kèm với hai tùy chọn, một hiển thị lời nhắc trong video và một chờ cho đến khi video hiện tại kết thúc.

Người dùng có tùy chọn báo lại lời nhắc, điều đó có nghĩa là nó sẽ xuất hiện lại sau vài phút hoặc bị loại bỏ hoàn toàn. Tính năng này sẽ ra mắt trên iPhone và Android bắt đầu từ bây giờ, mặc dù nó dường như chỉ được triển khai dần.

Để sử dụng, người dùng hãy đăng nhập vào ứng dụng YouTube bằng tài khoản Google của mình, sau đó nhấn vào biểu tượng tài khoản. Từ đó, chọn menu Settings và nhấn vào Remind me when it’s time for bed để bật hoặc tắt. Khi được bật, người dùng có thể chọn thời gian bắt đầu và dừng cho lời nhắc. Người dùng cũng có thể tìm thấy tính năng này trong menu Time Watched.