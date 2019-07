Zalo có ngưng hoạt động khi bị thu hồi tên miền Zalo.vn và Zalo.me?

Ngày 18.7, do Zalo hoạt động theo mô hình mạng xã hội không phép nên Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM có văn bản yêu cầu các bên đăng ký và quản lý tên miền thu hồi 2 tên miền của Zalo là Zalo.vn và Zalo.me trước ngày 19.7. Điều này đã tạo ra tâm lý lo ngại của người dùng về việc ứng dụng Zalo có thể bị ngưng hoạt động hay không.

Theo đánh giá, việc thu hồi tên miền .me lại hoàn toàn không đơn giản, vì nó là tên miền quốc tế . Hiện tên miền có đuôi .me như Zalo mua qua các dịch vụ cung cấp tên miền quốc tế như Godaddy sẽ chỉ mất có 3,49 USD (tương đương hơn 80.000 đồng) cho năm đầu và 9,9 USD cho các năm tiếp theo, tên miền này do tổ chức quản lý Tên miền và Số hiệu mạng thế giới (ICANN) cung cấp thông qua các nhà phân phối.