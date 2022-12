Công nhân Foxconn nghi nhiễm Covid-19 vẫn phải lắp ráp iPhone?

Theo BGR, nội dung báo cáo được đưa ra bởi ấn phẩm Rest of the World, nơi cung cấp những thông tin liên quan đến các phàn nàn từ công nhân Foxconn.

Khi các công nhân bất an nổi loạn về điều kiện làm việc của nhà máy ở Trịnh Châu vào tháng trước, Rest of the World cho biết thông tin về tình trạng thiếu lương thực và những người có triệu chứng ở chung không gian với những người không mắc Covid-19 đã xuất hiện trên mạng. Nhưng giờ đây, trường hợp có vẻ còn tồi tệ hơn khi Foxconn muốn hoạt động sản xuất iPhone 14 trở lại bình thường hoàn toàn tại đây.

Báo cáo cho biết, công nhân trên dây chuyền sản xuất được phát khẩu trang N95 phòng chống lây lan Covid-19. Tuy nhiên, các công nhân cho biết họ vẫn dễ nhiễm bệnh trong các phòng ký túc xá, nơi 8 người ngủ gần nhau. Bảy công nhân đã xác nhận với Rest of the World rằng họ cùng với nhiều bạn cùng phòng đã nhiễm virus sau khi gia nhập nhà máy vào tháng này. Ba người cho biết họ được yêu cầu tiếp tục làm việc ngay cả khi có các triệu chứng nhiễm bệnh.





Một công nhân Foxconn nói với Rest of the World vào tuần trước rằng một số đồng nghiệp đã làm việc ngay cả khi bị sốt. Mặc dù cảm thấy mệt mỏi nhưng người công nhân này đã dành 11 giờ để lắp ốc vít cho iPhone vào thứ bảy tuần trước. Trong một tin nhắn sau giờ làm việc, người này nói: “Tôi cảm thấy khó thở lúc 7 giờ tối và hầu như không thể hoàn thành ca làm việc”. Người này cũng cho biết đã tiếp tục làm việc 10 giờ trở lại vào ngày hôm sau.

Cũng theo báo cáo, một công nhân nói cấp trên của anh ta đã khuyên công nhân không nên đi xét nghiệm để họ có thể ở lại dây chuyền sản xuất. Trong khi chính phủ Trung Quốc đang dần rời bỏ chính sách Zero-Covid, Foxconn muốn đưa hoạt động sản xuất của mình trở lại bình thường bằng bất cứ giá nào.

Ở thời điểm hiện tại, cả Foxconn và Apple đều từ chối đưa ra lời bình luận đối với báo cáo đến từ Rest of the World liên quan đến tình hình nhà máy tại Trịnh Châu.