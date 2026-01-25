Công nhân phát hiện 2 phù điêu Champa tại tháp Dương Long

Hiện bảo tàng đã đưa 2 hiện vật này về để bảo quản và trưng bày.

Trước đó, ngày 21.1, khi dọn dẹp mặt bằng quanh tháp Dương Long để chuẩn bị công tác khai quật, khảo cổ, nhóm công nhân phát hiện 2 hiện vật nằm cách tháp Bắc khoảng 15 m. Trong đó, một hiện vật là phù điêu nữ thần cao 1,06 m, rộng 0,6 m, được xác định từng dùng để trang trí tầng mái tháp. Phù điêu được tạc bằng sa thạch, thể hiện hình ảnh nữ thần trong tư thế đứng, hai tay cầm hoa sen. Chi tiết này khá khác biệt so với các phù điêu cùng loại từng phát hiện trước đây. Xung quanh phù điêu được chạm khắc hình vòm cung Makara cùng hoa văn ngọn lửa.

Hiện vật còn lại là phù điêu sư tử bằng sa thạch, cao 0,42 m, rộng 0,44 m, vốn dùng để trang trí góc chân tháp. Cả hai hiện vật đều nằm ở độ sâu khoảng 60 cm so với mặt đất và được xác định có niên đại vào khoảng cuối thế kỷ 12, đầu thế kỷ 13.

Phù điêu nữ thần được phát hiện tại tháp Dương Long ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phù điêu sư tử bằng sa thạch ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tháp Dương Long được xem là ngọn tháp gạch cao nhất Đông Nam Á ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, đơn vị sẽ báo cáo Sở VH-TT-DL để tham mưu UBND tỉnh xin chủ trương khai quật khẩn cấp khu vực tháp Dương Long, nhằm làm rõ hơn giá trị lịch sử, văn hóa của quần thể di tích này.

Ông Nguyễn Thanh Quang, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Gia Lai, cho biết tháp Dương Long là công trình có mật độ trang trí đá nhiều nhất trong hệ thống tháp Chăm tại VN. Trải qua hàng trăm năm, nhiều hiện vật đá từ trên tháp rơi vỡ, nằm rải rác trên không gian rộng xung quanh. Nếu không mở rộng khai quật, các hiện vật quý có nguy cơ bị vùi lấp vĩnh viễn.

Tháp Dương Long, còn gọi là tháp An Chánh, Bình An hay tháp Ngà, là di tích quốc gia đặc biệt. Tháp do người Champa xây dựng vào cuối thế kỷ 12, đầu thế kỷ 13. Công trình tọa lạc trên một mỏm đồi cao ở xã Bình An. Cụm tháp gồm: tháp Giữa, tháp Nam và tháp Bắc, được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 370 m². Trong đó, tháp Giữa là công trình trung tâm, cao nhất với chiều cao lên đến 39 m. Theo Cục Di sản VN, tháp Giữa được xem là ngọn tháp gạch cao nhất Đông Nam Á.

Ngoài giá trị kiến trúc, tháp Dương Long còn phản ánh đời sống tín ngưỡng và trình độ mỹ thuật Champa thời kỳ Vijaya. Nhiều hiện vật quý từng được phát hiện tại đây như phù điêu Brahma, thần Indra, rắn Naga, Makara, Kala...