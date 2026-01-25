Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Công nhân phát hiện 2 phù điêu Champa tại tháp Dương Long

Đức Nhật
Đức Nhật
25/01/2026 05:45 GMT+7

Ngày 24.1, Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết một nhóm công nhân vừa phát hiện 2 phù điêu Champa tại tháp Chăm Dương Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc H.Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

Hiện bảo tàng đã đưa 2 hiện vật này về để bảo quản và trưng bày.

Trước đó, ngày 21.1, khi dọn dẹp mặt bằng quanh tháp Dương Long để chuẩn bị công tác khai quật, khảo cổ, nhóm công nhân phát hiện 2 hiện vật nằm cách tháp Bắc khoảng 15 m. Trong đó, một hiện vật là phù điêu nữ thần cao 1,06 m, rộng 0,6 m, được xác định từng dùng để trang trí tầng mái tháp. Phù điêu được tạc bằng sa thạch, thể hiện hình ảnh nữ thần trong tư thế đứng, hai tay cầm hoa sen. Chi tiết này khá khác biệt so với các phù điêu cùng loại từng phát hiện trước đây. Xung quanh phù điêu được chạm khắc hình vòm cung Makara cùng hoa văn ngọn lửa.

Hiện vật còn lại là phù điêu sư tử bằng sa thạch, cao 0,42 m, rộng 0,44 m, vốn dùng để trang trí góc chân tháp. Cả hai hiện vật đều nằm ở độ sâu khoảng 60 cm so với mặt đất và được xác định có niên đại vào khoảng cuối thế kỷ 12, đầu thế kỷ 13.

Công nhân phát hiện 2 phù điêu Champa tại tháp Dương Long- Ảnh 1.

Phù điêu nữ thần được phát hiện tại tháp Dương Long

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Công nhân phát hiện 2 phù điêu Champa tại tháp Dương Long- Ảnh 2.

Phù điêu sư tử bằng sa thạch

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Công nhân phát hiện 2 phù điêu Champa tại tháp Dương Long- Ảnh 3.

Tháp Dương Long được xem là ngọn tháp gạch cao nhất Đông Nam Á

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, đơn vị sẽ báo cáo Sở VH-TT-DL để tham mưu UBND tỉnh xin chủ trương khai quật khẩn cấp khu vực tháp Dương Long, nhằm làm rõ hơn giá trị lịch sử, văn hóa của quần thể di tích này.

Ông Nguyễn Thanh Quang, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Gia Lai, cho biết tháp Dương Long là công trình có mật độ trang trí đá nhiều nhất trong hệ thống tháp Chăm tại VN. Trải qua hàng trăm năm, nhiều hiện vật đá từ trên tháp rơi vỡ, nằm rải rác trên không gian rộng xung quanh. Nếu không mở rộng khai quật, các hiện vật quý có nguy cơ bị vùi lấp vĩnh viễn.

Tháp Dương Long, còn gọi là tháp An Chánh, Bình An hay tháp Ngà, là di tích quốc gia đặc biệt. Tháp do người Champa xây dựng vào cuối thế kỷ 12, đầu thế kỷ 13. Công trình tọa lạc trên một mỏm đồi cao ở xã Bình An. Cụm tháp gồm: tháp Giữa, tháp Nam và tháp Bắc, được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 370 m². Trong đó, tháp Giữa là công trình trung tâm, cao nhất với chiều cao lên đến 39 m. Theo Cục Di sản VN, tháp Giữa được xem là ngọn tháp gạch cao nhất Đông Nam Á.

Ngoài giá trị kiến trúc, tháp Dương Long còn phản ánh đời sống tín ngưỡng và trình độ mỹ thuật Champa thời kỳ Vijaya. Nhiều hiện vật quý từng được phát hiện tại đây như phù điêu Brahma, thần Indra, rắn Naga, Makara, Kala...

Tin liên quan

Thừa Thiên - Huế: Yêu cầu đưa phù điêu vua Quang Trung ra khỏi Miếu Đôi

Thừa Thiên - Huế: Yêu cầu đưa phù điêu vua Quang Trung ra khỏi Miếu Đôi

Liên quan đến việc Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế dựng tượng, phù điêu 2 vua Thái Đức (Nguyễn Nhạc) và Quang Trung (Nguyễn Huệ) tại Miếu Đôi ở TP.Huế khi chưa có bằng chứng xác thực, Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có văn bản báo cáo, nêu quan điểm.

Phù điêu 'lưu diễn' trên thế giới

Phù điêu Kala ở Núi Bà, Phú Yên được công nhận bảo vật quốc gia

Khám phá thêm chủ đề

phù điêu Champa Tháp Dương Long công nhân tỉnh bình định Bảo tàng tỉnh Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận