Công Phát - Hà My thi Nam vương và Hoa hậu Siêu mẫu Thể hình Thế giới

Công Phát - Hà My bày tỏ sự quyết tâm khi dự thi Nam vương và Hoa hậu Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2023 BTC

Công Phát sinh năm 1995 tại Quảng Ngãi. Anh từng giành danh hiệu Á quân 2 Người mẫu Thể hình Việt Nam 2019. Ngoài gương mặt điển trai, hình thể săn chắc, anh còn có kinh nghiệm khi từng dự thi Man Of The World 2019. Thời điểm đó, do lần đầu “chinh chiến" quốc tế nên nam người mẫu chưa biết cách thể hiện bản thân và chưa đạt được thành tích cao khiến khán giả tiếc nuối.

Công Phát hiện đang là người mẫu, xuất hiện trên nhiều sàn diễn thời trang uy tín nhờ sở hữu chiều cao 1,85m. Được biết cựu sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ còn theo học các lớp diễn xuất để có thể theo đuổi niềm đam mê phim ảnh. Sau hơn 3 năm trau dồi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm, đến thời điểm này Công Phát được đánh giá là gương mặt nổi bật, sẵn sàng chinh chiến tại cuộc thi Nam vương Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2023.

Sự trưởng thành, không ngại học hỏi của bộ đôi khiến ban tổ chức kỳ vọng sẽ mang về thành tích cao cho Việt Nam tại cuộc thi BTC

Trong khi đó, Hà My - đại diện tranh tài tại Hoa hậu Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2023 tên thật là Lê Thị Diễm My, sinh năm 1997. Cô từng giành ngôi vị cao nhất tại Người mẫu Thể hình Việt Nam 2022 cách đây vài tháng. Hiện tại, Hà My đang theo học ngành thiết kế diễn họa thời trang. Cô còn hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực giải trí với vai trò người mẫu, MC.

Hà My sở hữu chiều cao 1,73m, số đo 3 vòng nóng bỏng 85–60–95. Kể từ khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia, Hà My không tự mãn với những gì mới đạt được. Trái lại cô nhanh chóng phủ kín lịch trình mỗi ngày bằng nhiều lớp kỹ năng và một số chuyên ngành mới để rèn dũa tư duy và củng cố thêm kiến thức. Hà My cũng tập luyện để có được body săn chắc, tự tin hơn khi chinh chiến quốc tế.

Vương miện dành cho Hoa hậu Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2023 chính thức được công bố, có giá trị 1,8 tỉ đồng BTC

Nam vương và Hoa hậu Siêu mẫu Thể hình Thế giới - Miss & Mister Fitness SuperModel World 2023 được tổ chức với mục đích tạo ra sân chơi cho các bạn trẻ đam mê thể thao và thời trang. Thông qua đó, cuộc thi góp phần giới thiệu văn hóa, du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Theo tiết lộ từ ban tổ chức, Nam vương và Hoa hậu Siêu mẫu Thể hình Thế giới 2023 dự kiến diễn ra vào tháng 5.2023 tại Bình Thuận.

Trong sự kiện hôm 5.3, ban tổ chức cũng chính thức ra mắt trang phục thể thao của cuộc thi. Đồng thời vương miện dành cho hoa hậu cũng được hé lộ với tên gọi The Ocean Secret. Vật phẩm này được lấy cảm hứng từ những cơn sóng mạnh mẽ và những đồi cát vàng là đặc trưng của vùng đất Bình Thuận - nơi tổ chức cuộc thi. Vương miện được đính kết từ những viên ngọc trai và đá quý, có giá trị gần 1,8 tỉ đồng.