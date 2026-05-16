Công Phượng tái xuất bằng siêu phẩm, Trường Tươi Đồng Nai xây chắc ngôi đầu
Video Thể thao

Quỳnh Phương
16/05/2026 21:46 GMT+7

Tối 16.5, Trường Tươi Đồng Nai có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Đại học Văn Hiến trên sân nhà, qua đó tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2025-2026. Đáng chú ý, Công Phượng đã trở lại đầy ấn tượng sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng khởi đầu thuận lợi ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 2, Trần Minh Vương thực hiện cú đá phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 20 m, đưa bóng vượt hàng rào rồi găm thẳng vào góc cao khung thành, mở tỷ số cho Trường Tươi Đồng Nai.

Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà chơi hưng phấn hơn, nhưng Đại học Văn Hiến cũng nhanh chóng siết chặt đội hình và duy trì lối đá quyết liệt ở khu vực giữa sân nhằm hạn chế khả năng phối hợp của đối thủ.

Phải đến phút 32, Trường Tươi Đồng Nai mới tạo thêm được tình huống nguy hiểm đáng kể. Từ đường chuyền dài của Lưu Tự Nhân, Alex Sandro bứt tốc rồi tung cú sút chéo góc bằng chân trái. Tuy nhiên, thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn đã phản xạ kịp thời để cứu thua cho Đại học Văn Hiến.

Bước sang hiệp 2, đội bóng miền Đông Nam bộ tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phút 58, hậu vệ Dương Văn Khoa dâng cao dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho Trường Tươi Đồng Nai. Đây cũng là bàn thắng thứ 4 của cầu thủ này ở mùa giải năm nay.

Khi thế trận đã an bài, HLV Nguyễn Việt Thắng quyết định tung Nguyễn Công Phượng vào sân ở phút 78 thay cho Lê Thanh Bình. Chỉ ít phút sau, tiền đạo quê Nghệ An lập tức để lại dấu ấn với cú đá phạt hàng rào đẳng cấp. Bóng đi căng và hiểm vào góc cao khiến thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn không thể cản phá.

Bàn thắng đẹp mắt của Công Phượng khép lại chiến thắng 3-0 cho Trường Tươi Đồng Nai, đồng thời đánh dấu màn tái xuất đầy cảm xúc của cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam sau quãng thời gian điều trị chấn thương.

Với 3 điểm có được, Trường Tươi Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 44 điểm, nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Bắc Ninh lên thành 5 điểm. Ở trận đấu trước đó, Bắc Ninh FC bị Khánh Hòa cầm hòa 2-2 trên sân 19.8 Nha Trang.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2025-2026 trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

