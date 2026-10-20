Cổng SC bí ẩn trên laptop có tác dụng gì?

Nếu từng cân nhắc mua một chiếc laptop đã qua sử dụng hoặc nhận một chiếc từ bộ phận IT của các công ty, có thể người dùng đã thấy một khe cắm lạ ở bên cạnh, thường được dán nhãn SC. Trông giống như một khe cắm SD kéo dài, khe cắm này thực chất là đầu đọc thẻ thông minh, một thiết bị phần cứng phổ biến trong các máy tính doanh nghiệp.

Có hình dáng tương tự như thẻ tín dụng với một con chip kim loại nhỏ ở mặt trước, thẻ thông minh được sử dụng để xác thực danh tính của nhân viên khi họ sử dụng máy tính. Khi thẻ được đưa vào khe cắm SC, máy tính sẽ đọc chip trên thẻ để xác minh thông tin đăng nhập và quyền hạn của người dùng. Việc này không chỉ tiện lợi mà còn an toàn hơn so với việc sử dụng mật khẩu, từ đó giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của tổ chức.

SC là một khe cắm chủ yếu xuất hiện trên các mẫu laptop chuyên dụng cho doanh nghiệp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Tuy nhiên, không phải chiếc laptop nào cũng được trang bị khe cắm SC. Những cổng này thường chỉ có trên các dòng máy tính chuyên dụng như Lenovo ThinkPad hoặc Dell Latitude, được thiết kế cho các tổ chức chính phủ và lĩnh vực tài chính, chăm sóc sức khỏe. Đối với người dùng thông thường, việc sử dụng thẻ bảo mật có thể là không cần thiết.

Vai trò khe cắm SC trên laptop

Một trong những lý do mà các tổ chức yêu thích khe cắm SC là khả năng bảo vệ dữ liệu trên laptop của nhân viên làm việc từ xa. Khi máy tính rời khỏi môi trường văn phòng, các biện pháp bảo vệ mạng thường không còn hiệu quả. Khe cắm SC yêu cầu người dùng phải đăng nhập vật lý bằng thẻ thông minh, giúp ngăn chặn tin tặc truy cập vào hệ thống ngay cả khi chúng có thông tin đăng nhập.

Khe cắm SC cũng hỗ trợ việc kết nối với VPN (mạng riêng ảo), cho phép nhân viên truy cập an toàn vào dữ liệu nhạy cảm từ xa. Nhờ vậy, không chỉ bảo vệ thông tin trong quá trình truyền tải mà còn bảo vệ dữ liệu lưu trữ trên ổ cứng laptop. Trong trường hợp thiết bị bị mất hoặc đánh cắp, dữ liệu vẫn được bảo mật nếu không có thẻ thông minh.

Tuy nhiên, đối với người dùng thông thường, việc sử dụng khe cắm SC có thể không cần thiết. Các hoạt động hằng ngày như kiểm tra email, xem phim hay mua sắm trực tuyến thường đủ an toàn với mật khẩu và sinh trắc học. Nếu mua một laptop doanh nghiệp đã qua sử dụng có khe cắm SC, có thể người dùng sẽ không bao giờ sử dụng nó. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, như sinh viên sử dụng thẻ sinh viên có chip để truy cập vào mạng trường học, khe cắm này có thể hữu ích.