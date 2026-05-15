Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Live Công tác chính trị, tư tưởng đi trước, mở đường trong kỷ nguyên mới

Thanh Niên
Thanh Niên
15/05/2026 14:11 GMT+7

Trong bối cảnh mà mặt trận tư tưởng không còn biên giới hữu hình, công tác chính trị, tư tưởng phải bảo đảm vai trò 'đi trước, mở đường', chủ động nắm bắt, dự báo và dẫn dắt dư luận xã hội, tuyệt đối không để rơi vào thế bị động, bất ngờ.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Cách đây hơn 1 tháng, ngày 8.4, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Đây là lần đầu tiên Đảng ban hành một quy định mang tính hệ thống, toàn diện, đánh dấu bước chuyển mang tính lịch sử về tư duy quản lý công tác chính trị, tư tưởng.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của quy định này và trách nhiệm của cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, chiều nay 15.5, Báo Thanh Niên phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo với chủ đề: "Công tác chính trị, tư tưởng đi trước, mở đường trong kỷ nguyên mới". 

Hội thảo có sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; ông Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương; ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư.

Việc nhận diện sớm các vấn đề tư tưởng, các biểu hiện dao động về niềm tin là điều kiện tiên quyết để định hướng dư luận xã hội. Công tác tư tưởng vì thế phải chuyển trạng thái từ thụ động đối phó sang dự báo, phòng ngừa, đảm bảo sự đồng thuận trong nhận thức. 

Đặc biệt, trong một thế giới đầy biến động với sự bùng nổ của mạng xã hội và các dòng thông tin đa chiều, nhận thức không thể đi sau các sự kiện. Và để "đi trước", công tác chính trị, tư tưởng phải có khả năng dự báo đúng, trúng và sớm các xu hướng tâm lý, các luồng ý kiến trái chiều có thể phát sinh trước mỗi chủ trương, chính sách mới.

Tin liên quan

Trung ương ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng

Trung ương ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 19-QĐ/TW ngày 8.4 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Để công tác chính trị tư tưởng thực sự 'đi trước, mở đường'

Khám phá thêm chủ đề

Công tác chính trị, tư tưởng Quy định 19
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận