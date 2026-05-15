Cách đây hơn 1 tháng, ngày 8.4, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Đây là lần đầu tiên Đảng ban hành một quy định mang tính hệ thống, toàn diện, đánh dấu bước chuyển mang tính lịch sử về tư duy quản lý công tác chính trị, tư tưởng.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của quy định này và trách nhiệm của cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, chiều nay 15.5, Báo Thanh Niên phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo với chủ đề: "Công tác chính trị, tư tưởng đi trước, mở đường trong kỷ nguyên mới".

Hội thảo có sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; ông Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương; ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư.

Việc nhận diện sớm các vấn đề tư tưởng, các biểu hiện dao động về niềm tin là điều kiện tiên quyết để định hướng dư luận xã hội. Công tác tư tưởng vì thế phải chuyển trạng thái từ thụ động đối phó sang dự báo, phòng ngừa, đảm bảo sự đồng thuận trong nhận thức.

Đặc biệt, trong một thế giới đầy biến động với sự bùng nổ của mạng xã hội và các dòng thông tin đa chiều, nhận thức không thể đi sau các sự kiện. Và để "đi trước", công tác chính trị, tư tưởng phải có khả năng dự báo đúng, trúng và sớm các xu hướng tâm lý, các luồng ý kiến trái chiều có thể phát sinh trước mỗi chủ trương, chính sách mới.