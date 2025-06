Công tố viên đặc biệt xin lệnh bắt cựu Tổng thống Hàn Quốc

Yonhap ngày 24.6 đưa tin cảnh sát đã 3 lần triệu tập ông Yoon vào các ngày 5, 12 và 19.6, nhằm thẩm vấn về những cáo buộc liên quan quyết định ban bố thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon hồi cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, ông Yoon đã từ chối cả 3 lần triệu tập và cảnh sát đã chuyển vụ án cho bên công tố viên đặc biệt. Cảnh sát cho biết công tố viên tiếp quản vụ án đã quyết định nộp đơn lên tòa xin lệnh bắt giữ để xem xét tính liên tục của cuộc điều tra.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ẢNH: REUTERS

Các điều tra viên nhấn mạnh: "Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol là người duy nhất (trong số nhiều đối tượng có liên quan) không tuân thủ cuộc điều tra”.

Công tố viên đặc biệt có 150 ngày để hoàn tất điều tra. Do thời gian bị giới hạn, cơ quan chức năng cho biết sẽ tiến hành điều tra nghiêm khắc và không để ông Yoon trì hoãn. Trong khi đó, đội ngũ luật sư của ông Yoon đã chỉ trích quyết định xin lệnh bắt, nói rằng phía công tố viên đặc biệt thậm chí không đưa lệnh triệu tập.

Ông Yoon Suk Yeol bị bắt giữ với cáo buộc đã ra lệnh cho Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS) chặn việc thực hiện lệnh bắt giữ ông, do Văn phòng Điều tra Tham nhũng dành cho các Quan chức Cấp cao Hàn Quốc (CIO) ban hành vào đầu tháng 1. Ông cũng bị tình nghi đã ra lệnh cho PSS xóa hồ sơ khỏi điện thoại an toàn do 3 chỉ huy quân đội sử dụng, ngay sau khi nỗ lực áp đặt thiết quân luật của ông bất thành.

Luật sư của ông Yoon Suk Yeol cho rằng quyết định của CIO là bất hợp pháp, do đó thân chủ đã không chấp nhận lệnh triệu tập. Ông Yoon mất chức do bị luận tội liên quan quyết định ban bố thiết quân luật hồi tháng 12.2024.

Tòa án Hàn Quốc dự kiến đưa ra phán quyết về yêu cầu xin lệnh bắt ông Yoon sau ngày 25.6.

Trong diễn biến liên quan vợ của ông Yoon, cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, Đại học Nữ sinh Sookmyung tại Hàn Quốc đã hủy bằng thạc sĩ của của bà Kim với lý do bà đã gian lận trong luận văn tốt nghiệp.

Bà Kim lấy bằng thạc sĩ tại trường vào năm 1999. Từ giữa tháng 12.2022, Đại học Sookmyung bắt đầu điều tra nghi vấn bà Kim đạo văn trong nghiên cứu này.

Đến tuần trước, Ủy ban Đạo đức Nghiên cứu kết luận bà Kim có những vi phạm đủ xếp vào diện đạo văn và đề xuất hủy bằng thạc sĩ của bà. Ủy ban Sau đại học thông qua quyết định ngày 23.6.