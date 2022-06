Công trình kéo dài, làm khổ dân

Người dân ngụ trên đường này cho biết công trình rào lô cốt choán gần 2/3 lòng đường, đoạn sát bên chợ Thủ Đức làm quá lâu, khiến khu vực này thường xuyên hỗn loạn do xe cộ chen lấn di chuyển, để đi qua đoạn đường hẹp. Hàng chục tiểu thương kinh doanh mặt tiền chợ phải đóng cửa và chỉ biết than trời, do khách di chuyển quá khó khăn khi vào các quầy hàng. Một tiểu thương tại chợ nói thêm, không hiểu sao họ không làm một lèo cho xong chỗ này rồi đến chỗ khác, mà cứ rào lô cốt nhiều chỗ trong một thời gian dài. Ngoài ra, những gia đình sinh sống ở mặt tiền 2 bên đường này phải chịu đựng lô cốt, bụi bặm, khổ nhất là người thuê mặt bằng để buôn bán chịu cảnh ế ẩm. Điều đáng nói, đơn vị thi công mỗi khi xong đoạn nào, tái lập mặt đường cẩu thả, chỗ thì lồi lõm, chỗ thì sụp lún tạo thành những cái gờ, gây nguy hiểm cho người đi đường.