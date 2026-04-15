Công trình kiến trúc ở Việt Nam vào top đẹp nhất thế giới

Hành tinh của con người sở hữu vô số kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp - những thác nước hùng vĩ, dãy núi trải dài mênh mông hay những bãi biển lấp lánh - nhưng chúng ta cũng nên tự hào về những đóng góp của con người trong suốt lịch sử, bởi đã thiết kế và xây dựng nên những công trình kiến trúc vô cùng tráng lệ. Dưới đây là danh sách những công trình kiến trúc đẹp nhất:

1.Taj Mahal, Ấn Độ

Được xây dựng: 1632-1653

Sau khi Mumtaz Mahal qua đời, hoàng đế Mughal đã cho xây dựng một lăng mộ xứng đáng cho bà, và kết quả là, 22 năm sau, Taj Mahal xuất hiện. Nhà thơ người Anh Sir Edwin Arnold đã nói rằng, cung điện này "không phải là một tác phẩm kiến trúc, như những công trình khác, mà là niềm đam mê kiêu hãnh của tình yêu hoàng đế được khắc họa bằng những phiến đá sống"

2.Nhà thờ Hallgrímskirkja, Iceland

Được xây dựng: 945-1986

Trông giống như một tên lửa, nhưng thực chất đây là nhà thờ Tin Lành Lutheran nổi bật và là nơi thờ cúng lớn nhất ở Iceland. Mặt tiền mang hơi hướng của kiến trúc hiện đại nhưng Guðjón Samúelsson, người thiết kế chính của công trình, đã lấy cảm hứng từ cảnh quan hùng vĩ của đất nước. Các mặt dốc của nhà thờ Hallgrímskirkja giống như dung nham nguội, và lớp hoàn thiện bằng bê tông trắng giúp nó hòa quyện với khung cảnh núi non xung quanh

3.Kim tự tháp Giza, Ai Cập

Được xây dựng: 2550-2490 trước Công nguyên

Nói đến những công trình vĩ đại của nhân loại mà không nhắc tới các Kim tự tháp Ai Cập là thiếu sót lớn. Các Kim tự tháp Giza là lăng mộ dành cho các pharaoh của Vương quốc cổ Ai Cập để chuẩn bị cho họ cuộc sống như những vị thần sau khi chết và đã đứng vững trước thử thách nghiệt ngã của thời gian

5.Tu viện Ad-Dayr ở Petra, Jordan

Được xây dựng: Thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên

Còn được gọi là "Thành phố Hoa hồng" vì màu đỏ hồng của đá sa thạch xung quanh, vẻ đẹp nổi bật và kiến trúc độc đáo của Petra (các công trình được xây dựng một nửa và chạm khắc vào vách đá, với hệ thống quản lý nước tiên tiến cho phép dân cư sinh sống) đã giúp nơi đây xứng đáng là một trong tám kỳ quan thế giới

11.Nhà thờ Sagrada Familia, Tây Ban Nha

Được xây dựng: 1882-nay

Người ta nói những điều tốt đẹp cần thời gian, và hơn 140 năm sau khi khởi công, kiệt tác của Antoni Gaudí gần như đã hoàn thành. Từ phong cách kiến trúc kỳ lạ, pha trộn giữa Gothic và Art Nouveau, đến những cửa sổ kính màu rực rỡ, những cột trụ hình cây và "hình vuông ma thuật", tất cả tạo nên một sự kết hợp độc đáo giữa kết cấu, màu sắc, ánh sáng và chi tiết

13.Đền Pantheon, Ý

Được xây dựng: 118-128 sau Công nguyên

Pantheon vẫn là một ví dụ đồ sộ về tài năng kỹ thuật và thiết kế của vương quốc cổ đại. Mái vòm bê tông không cốt thép của nó vẫn là mái vòm lớn nhất thuộc loại này trên hành tinh, ngoài ra còn có tỷ lệ hoàn hảo - đường kính 43,3 mét chính xác bằng khoảng cách từ trần đến sàn...

15.Bảo tàng gốm Bát Tràng, Việt Nam

Được xây dựng: 2021

Bát Tràng, ngôi làng cổ nằm nép mình ở Gia Lâm, Hà Nội, nổi tiếng với nghề làm gốm. Tuy nhiên, bất chấp tuổi đời của làng (đã tồn tại từ thế kỷ thứ 11), một trong những công trình mới nhất lại là một trong những công trình nổi bật nhất - Bảo tàng gốm Bát Tràng. Những hiểu biết từ dân làng, các nghệ nhân địa phương và các chuyên gia gốm sứ đã định hình thiết kế của nơi này, một công trình kiến trúc táo bạo, nhiều tầng, lấy cảm hứng từ hình dạng của bàn xoay gốm ẢNH: TIME OUT - ST

Danh sách còn lại gồm: 4. Fallingwater, Mỹ; 6. Fondation Louis Vuitton, Pháp; 7. Thư viện trường Cao đẳng Trinity, Ireland; 8. Nhà thờ Hồi giáo lớn Djenne, Mali; 9. Nhà thờ Hồi giáo Nasir Ol Molk, Iran; 10. The Twist, Na Uy; 12. Jatiya Sangsad Bhaban, Bangladesh; 14. Palmenhaus tại Cung điện Schonbrunn, Áo; 16. Bảo tàng ở phố Eldridge, Mỹ; 17. Santuario de Las Lajas, Colombia; 18. Bảo tàng Nghệ thuật Cũ và Mới, Úc; 19. Trung tâm Maggie, Bệnh viện St James, Vương quốc Anh; 20. Đền Baháʼí của Nam Mỹ, Chile; 21. Nhà nguyện Futuna, New Zealand; 22. Trung tâm Lãnh đạo Komera, Rwanda; 23. Đài tưởng niệm nạn diệt chủng quốc gia, Canada; 24. Enryaku-ji, Nhật Bản.