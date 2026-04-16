Công ty AHT tài trợ gần 20 tỉ đồng nâng cấp đường Nguyễn Văn Linh Đà Nẵng

Theo đó, UBND thành phố chấp thuận hồ sơ đề xuất đầu tư dự án sửa chữa mặt đường Nguyễn Văn Linh do AHT tài trợ toàn bộ kinh phí.

Đường Nguyễn Văn Linh kết nối từ sân bay quốc tế Đà Nẵng qua trung tâm thành phố, cầu Rồng và đến biển Mỹ Khê

Giai đoạn 1: Nâng cấp mặt đường Nguyễn Văn Linh

Đây là bước triển khai đầu tiên trong lộ trình tổng thể mà AHT mong muốn đồng hành cùng TP.Đà Nẵng trong việc cải tạo, chỉnh trang và nâng cao chất lượng hạ tầng cảnh quan đường Nguyễn Văn Linh.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 20 tỉ đồng, do AHT tài trợ 100%, xử lý triệt để hiện trạng hư hỏng hạ tầng, bảo đảm an toàn giao thông, sẵn sàng cơ sở hạ tầng phục vụ các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị và văn hóa quốc tế lớn sắp đến của thành phố.

Đường Nguyễn Văn Linh là trục giao thông huyết mạch, phục vụ các sự kiện quan trọng

Nỗ lực, tâm huyết của AHT nhằm đóng góp vào quá trình phát triển trục Nguyễn Văn Linh - Võ Văn Kiệt thành tuyến đường cửa ngõ mang hình ảnh của đô thị hiện đại, xứng tầm với các thành phố lớn trên thế giới.

Trong giai đoạn đầu tiên, AHT sửa chữa các vị trí xuống cấp, thảm bê tông nhựa, kẻ vạch giao thông trên 1,5 km mặt đường từ cổng sân bay đến đường Hoàng Diệu.

Dự án dự kiến hoàn thành trong tháng 5.2026, bàn giao cho thành phố quản lý, khai thác

Chỉnh trang cảnh quan toàn tuyến từ sân bay ra biển

Giai đoạn tiếp theo, AHT tiếp tục nghiên cứu và mong muốn đồng hành cùng thành phố trong việc tài trợ thiết kế, chỉnh trang cảnh quan tổng thể đường Nguyễn Văn Linh từ sân bay đến cầu Rồng, đồng thời mở rộng kết nối đến đường Võ Văn Kiệt ra biển Mỹ Khê.

Cụ thể là nghiên cứu các giải pháp về cây xanh, chiếu sáng, mỹ thuật đô thị, hệ thống nhận diện cảnh quan và các điểm nhấn không gian công cộng, góp phần tạo diện mạo đồng bộ, văn minh và thân thiện cho trục đường đắt giá bậc nhất Đà Nẵng.

"AHT trân trọng sự chấp thuận của UBND thành phố đối với giai đoạn đầu của dự án. Đây là bước khởi đầu trong lộ trình đồng hành lâu dài mà AHT mong muốn đóng góp cho thành phố, không chỉ hạ tầng giao thông mà còn không gian cảnh quan trên tuyến cửa ngõ từ sân bay ra biển. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để triển khai hiệu quả giai đoạn 1, đồng thời nghiên cứu các hạng mục tiếp theo phù hợp với định hướng phát triển đô thị", ông Đỗ Trọng Hậu, Phó Tổng giám đốc AHT, nói.

Thông qua lộ trình này, AHT mong muốn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn bó với thành phố thông qua các sáng kiến đồng hành phát triển hạ tầng và cảnh quan; góp phần cùng thành phố từng bước hoàn thiện tuyến cửa ngõ từ sân bay ra biển, nâng cao trải nghiệm của người dân, du khách và hình ảnh đô thị Đà Nẵng.

AHT là đơn vị vận hành Nhà ga hành khách quốc tế T2, với sứ mệnh xây dựng và duy trì tiêu chuẩn dịch vụ hàng không quốc tế. T2 cũng là nhà ga đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn 5 sao quốc tế của Skytrax trong 3 năm liên tiếp, góp phần nâng tầm Đà Nẵng - cửa ngõ hàng không quốc tế đáng tin cậy và giàu bản sắc.



