Công ty AIC 'biếu' cựu Giám đốc Sở KH-ĐT Đồng Nai Bồ Ngọc Thu 1 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 36 bị can trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (Công ty AIC) và một số đơn vị liên quan.

36 bị can bị đề nghị truy tố về 5 tội danh khác nhau. Trong đó, ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, tội “nhận hối lộ”; ông Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, bị đề nghị truy tố tội “nhận hối lộ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; bà Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai, về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo buộc, sau khi được bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty AIC, nhờ vả thì 2 bị can Thành và Thái đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty AIC đấu thầu, trúng 16 gói thầu trong dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai với tổng số tiền hơn 665 tỉ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước gần 150 tỉ đồng.

Cựu Giám đốc Sở KH-ĐT Đồng Nai “ưu ái” doanh nghiệp thế nào?

Trong vụ án, C03 xác định từ sự giới thiệu, yêu cầu hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Công ty AIC của các bị can Thành và Thái, bà Bồ Ngọc Thu đã ký các văn bản đề xuất phê duyệt dự án, điều chỉnh dự án bổ sung phần thiết bị y tế vào dự án trái quy định nhằm mục đích để bà Nhàn hỗ trợ xin vốn T.Ư phần thiết bị cho dự án và nhằm tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia thầu, trúng 16 gói thầu.

Bị can Thu giữ chức Giám đốc Sở KH-ĐT Đồng Nai từ tháng 11.2005 đến tháng 9.2015, có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Sở KH-ĐT Đồng Nai; phụ trách trực tiếp công tác kế hoạch phân bổ nguồn vốn, thẩm định dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu… Bị can Thu còn là thành viên Ban chỉ đạo công trình xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai từ khi khởi công dự án cho đến khi hoàn thiện, đưa vào sử dụng. C03 cáo buộc bị can Thu đã ký 2 tờ trình để bị can Đinh Quốc Thái ra quyết định phê duyệt dự án và quyết định duyệt lại dự án, bổ sung thêm chi phí thiết bị với số tiền lên đến 754 tỉ đồng, nâng mức đầu tư dự án lên 1.900 tỉ đồng trái quy định.

Kết luận điều tra thể hiện, trước khi bị cáo Thái ký quyết định bổ sung chi phí thiết bị cho dự án, bà Thu đã báo cáo việc xin vốn sẽ gặp khó khăn nhưng được bị can Trần Đình Thành nói: “Để anh liên hệ với Nhàn nhờ Nhàn hỗ trợ việc xin vốn từ T.Ư”. Sau đó, việc xin vốn diễn ra thuận lợi, bà Thu hiểu rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC) đã tác động đến cơ quan T.Ư để hỗ trợ tỉnh Đồng Nai trong việc tăng vốn cho dự án.





Giải trình về việc để xảy ra sai phạm, bà Thu cho biết đã thực hiện theo chỉ đạo của các bị cáo Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái nhằm nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ nhờ Nguyễn Thị Thanh Nhàn xin vốn cho tỉnh.

Nhiều lần nhận “quà” lễ, tết

Bị can Bồ Ngọc Thu thừa nhận đã gặp gỡ, tiếp xúc với bà Nhàn và bị can Trần Mạnh Hà, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC, tại các bữa tiệc liên hoan do Công ty AIC tổ chức.

Bà Thu cũng thừa nhận nhiều lần nhận quà từ Công ty AIC. Cụ thể, trong năm 2010, vào các dịp lễ, tết bị can này được bà Nhàn và Hà biếu quà nhiều lần, từ 10 - 50 triệu đồng, có lần lên tới 300 triệu đồng. Ngoài ra, khoảng tháng 9.2015, thời điểm bà Thu bàn giao công việc chuẩn bị nghỉ hưu, bà Nhàn cùng cấp dưới đã đến phòng làm việc của bà Thu biếu 500 triệu đồng.

Khi gặp để gửi quà cho bà Thu, cựu Chủ tịch Công ty AIC có nói “nhờ quan tâm giúp đỡ doanh nghiệp (là Công ty AIC) và mọi việc bà Nhàn đã báo cáo Bí thư rồi”, kết luận điều tra thể hiện.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền quà biếu bà Thu đã nhận từ bà Nhàn và Hà là 1 tỉ đồng. Số tiền này, bà Thu chỉ dùng chi tiêu, mua sắm cá nhân.

C03 xác định quá trình công tác, bà Thu đạt nhiều thành tích, có nhiều đóng góp cho tỉnh Đồng Nai và được tặng nhiều huân, huy chương, bằng khen. Ngoài ra, quá trình điều tra, bị cáo này chủ động khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải và cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp làm sáng tỏ vụ án. Bị cáo Thu cũng tự nguyện nộp lại 1 tỉ đồng đã nhận nên cơ quan điều tra đề nghị xem xét lượng hình cho bị cáo này.