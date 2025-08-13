Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Công ty Cấp nước Gia Định hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu 6 tháng đầu 2025

Thúy Liễu
Thúy Liễu
13/08/2025 08:00 GMT+7

Ngày 29.7, Công ty CP Cấp nước Gia Định tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, ghi nhận những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và đề ra phương hướng phát triển cho giai đoạn cuối năm.

Nhiều kết quả tích cực trong nửa đầu năm

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động của Công ty CP Cấp nước Gia Định đã đoàn kết, chủ động và sáng tạo để hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng. Nổi bật là việc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ VII (nhiệm kỳ 2025 - 2027) tại 5 chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ bộ phận lần thứ V (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Hội nghị người lao động năm 2025 cũng được triển khai một cách nghiêm túc và hiệu quả, phát huy quyền làm chủ tập thể của người lao động.

Công ty Cấp nước Gia Định hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu 6 tháng đầu 2025 - Ảnh 1.

Các cá nhân của Công ty CP Cấp nước Gia Định nhận bằng khen của UBND TP.HCM

ẢNH: CÔNG TY CUNG CẤP

Về kết quả sản xuất - kinh doanh, công ty đã đạt được nhiều con số ấn tượng. Cụ thể, sản lượng nước tiêu thụ đạt 27,627 triệu m³, tương ứng 49,51% kế hoạch năm. Mặc dù giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2024 (99,48%), tổng doanh thu vẫn đạt 337,837 tỉ đồng, tăng 0,25% (tương đương 850 triệu đồng) so với cùng kỳ. Doanh thu từ tiền nước chiếm phần lớn với 335,023 tỉ đồng, tăng 0,32% (1,073 tỉ đồng). Giá bán bình quân đạt 12.127 đồng/m³, cao hơn 102 đồng/m³ so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, công ty đã giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống còn 9,14%, thấp hơn 1,46% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 24,024 tỉ đồng, bằng 47,53% kế hoạch năm.

Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Bùi Thanh Giang, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đánh giá cao những nỗ lực của công ty, đặc biệt trong việc giảm thất thoát nước và ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc khách hàng. Ông Giang đề nghị công ty tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cấp nước an toàn, tổ chức diễn tập mất nước tại các chung cư, thúc đẩy chuyển đổi số và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ông Hoàng Thế Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT công ty đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và khẳng định tập thể cán bộ, công nhân viên sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Công ty sẽ tập trung ứng dụng công nghệ thông tin để tối ưu hóa công tác quản lý và sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, công ty sẽ xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Nhân dịp này, Công đoàn công ty đã phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2025, tạo khí thế sôi nổi trong toàn thể người lao động. Đồng thời, 13 cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc của công ty đã được Tổng công ty tuyên dương và khen thưởng bằng khen của UBND TP.HCM.

