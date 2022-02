Công ty chip hàng đầu Trung Quốc bị Mỹ thêm vào danh sách theo dõi

Theo South China Morning Post, Bộ Thương mại Mỹ hôm 7.2 đưa công ty vi điện tử Thượng Hải SMEE và 32 đơn vị Trung Quốc khác vào danh sách theo dõi xuất khẩu. Động thái này báo hiệu sự cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới về công nghệ chiến lược đang ngày càng gia tăng.

Mặc dù tác động của việc được thêm vào danh sách nêu trên, do Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ biên soạn để thẩm vấn tính trung thực của các công ty liên quan, không gây ảnh hưởng đáng kể bằng việc bị thêm vào Danh sách Thực thể của Bộ Thương mại Mỹ, nhưng điều đó vẫn có nghĩa là các nhà xuất khẩu Mỹ cần phải có giấy phép để bán một số mặt hàng cho những công ty bị theo dõi.

Việc bị thêm vào danh sách theo dõi thương mại có khả năng sẽ gây tốn kém cho một công ty như SMEE, vốn đang cố gắng bắt kịp lĩnh vực công nghệ chiến lược. Trung Quốc hiện không thể sản xuất chip tiên tiến, ví dụ như loại chip được dùng trong điện thoại thông minh mới nhất. Nguyên nhân chủ yếu là do nước này không có quyền truy cập vào các máy in thạch bản hiện đại. Mặc dù SMEE là nhà sản xuất in thạch bản duy nhất của Trung Quốc, nhưng thiết bị của công ty chỉ có thể sản xuất chip ở nút 90 nanomet (nm), còn cách rất xa so với công nghệ tiên tiến.

“Nếu Trung Quốc muốn đạt được mức độ tự lực nhất định trong ngành bán dẫn, thì các nhà cung cấp công cụ Trung Quốc cần phải làm được công cụ in thạch bản cho các xưởng sản xuất, và công nghệ cũng cần phải đủ tốt để cạnh tranh với ASML, Canon, Nikon”, bà Lucy Chen, Phó chủ tịch công ty nghiên cứu Isaiah Research có trụ sở tại Đài Loan, nói.





Theo bà Chen, còn quá sớm để nói rằng việc Mỹ đưa SMEE vào danh sách theo dõi thương mại sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của hãng này như thế nào. SMEE không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận hôm 8.2. Quyết định bổ sung SMEE vào danh sách theo dõi của Mỹ dựa trên hạn chế hiện có của Mỹ đối với việc Trung Quốc tiếp cận các máy in thạch bản cực tím (EUV) của nhà cung cấp Hà Lan ASML.

SMEE hôm 7.2 cho biết đã cung cấp máy in thạch bản đóng gói tiên tiến 2,5 đến 3 chiều đầu tiên, một bước tiến nhỏ trong việc bắt kịp các công nghệ tiên tiến. Những máy này tích hợp nhiều chip cạnh nhau, hoặc bằng cách xếp chồng lên nhau, để đạt được mật độ kết nối cao với nhau.

“SMEE đã hoạt động tốt trong lĩnh vực máy in thạch bản đóng gói và chiếm thị phần cao. Nhưng SMEE đang gặp khó khăn về một máy in thạch bản để sản xuất các tấm wafer với độ phân giải dưới 40 nm. Không có kết quả rõ ràng nào đã đạt được trong lĩnh vực này”, Giám đốc nghiên cứu của ICWise Song Changgeng nói.

Không có khả năng sản xuất chip tiên tiến đã buộc Trung Quốc phải dựa vào các tấm wafer từ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) và Samsung Electronics. Tuy nhiên, hai nhà cung cấp này cũng bị áp lực bởi lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ. TSMC năm ngoái đã ngưng hợp đồng xử lý chip tiên tiến với Huawei Technologies để tuân thủ lệnh trừng phạt của Mỹ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh béo bở của Huawei.