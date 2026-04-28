Công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu chung tay vì cộng đồng

Ông Võ Minh Trang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP cấp nước Bạc Liêu, chia sẻ hiệu quả sản xuất kinh doanh chính là nền tảng cốt lõi để doanh nghiệp phát triển bền vững. Những năm qua, công ty đã không ngừng đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng cấp nước, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và vận hành; đồng thời từng bước giảm thất thoát nước, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo mỗi giọt nước đến với người dân đều sạch, an toàn và ổn định.

Không chỉ chú trọng hiệu quả kinh tế, Công ty CP cấp nước Bạc Liêu còn đặt trọng tâm vào trách nhiệm xã hội. Từ nguồn lực tích lũy, công ty đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực, hỗ trợ học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Nổi bật là các hoạt động hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học. Hằng năm, công ty phối hợp với nhiều xã, phường, Tỉnh đoàn Cà Mau... trao tặng nhiều suất học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường. Mỗi suất học bổng tuy không lớn, nhưng là sự động viên kịp thời, giúp các em có thêm niềm tin vào tương lai.

Ông Võ Minh Trang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP cấp nước Bạc Liêu và chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, tặng quà cho hộ nghèo ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Bên cạnh đó, công ty cũng thường xuyên tổ chức các chương trình hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, như: tặng quà, gạo, hỗ trợ tiền xây nhà cho hộ nghèo ở các xã Hưng Hội, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Vĩnh Mỹ B, Ninh Quới, phường Hiệp Thành... Những việc làm giản dị ấy mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần cải thiện đời sống người dân, nhất là ở những vùng còn nhiều khó khăn.

Ông Võ Minh Trang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP cấp nước Bạc Liêu (giữa) tặng gạo cho hộ nghèo ở xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Chính sự kết hợp hài hòa giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội đã giúp Công ty CP cấp nước Bạc Liêu xây dựng được uy tín vững chắc trong lòng người dân. Hình ảnh những công trình cấp nước sạch vươn đến từng nhà, cùng với những chương trình sẻ chia đầy nhân văn. Công ty tiếp tục nỗ lực để vừa nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, vừa mở rộng các hoạt động an sinh xã hội, để mỗi giọt nước không chỉ sạch mà còn thấm đẫm nghĩa tình.