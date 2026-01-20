Công ty cổ phần Hoa Sen Home chính thức ra mắt và khai trương trụ sở mới

Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn Hoa Sen, khi Hoa Sen Home được định vị là công ty độc lập, phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất trên toàn quốc, vận hành theo mô hình hiện đại và chuyên nghiệp.

Khai trương trụ sở CTCP Hoa Sen Home tại 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh, TP.HCM ẢNH: A.N

Công ty cổ phần Hoa Sen Home được thành lập vào ngày 5.1.2026 với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, là công ty con của Tập đoàn Hoa Sen với tỷ lệ sở hữu 99%, giữ vai trò quản lý, phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home trên toàn quốc.

Trụ sở Công ty cổ phần Hoa Sen Home chính thức được khai trương tại 72 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, khu vực có vị trí chiến lược, hạ tầng hiện đại và môi trường kinh doanh năng động được xem là bước chuẩn bị quan trọng về bộ máy quản trị và điều hành, phục vụ cho kế hoạch phát triển dài hạn của Hoa Sen Home. Đây không chỉ là một không gian làm việc mới, mà còn là biểu tượng cho sự khởi đầu của một giai đoạn phát triển độc lập, chuyên nghiệp và có chiều sâu của Hoa Sen Home trong hệ sinh thái Tập đoàn Hoa Sen.

Việc công bố thành lập Công ty cổ phần Hoa Sen Home đánh dấu bước đi chiến lược quan trọng của Tập đoàn Hoa Sen trong bối cảnh môi trường kinh doanh toàn cầu có nhiều biến động, xu thế bảo hộ thương mại gia tăng, chuỗi cung ứng quốc tế bị gián đoạn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động tái định hướng chiến lược phát triển.

Các đối tác của Tập đoàn Hoa Sen tại lễ khai trương trụ sở Công ty cổ phần Hoa Sen Home ẢNH: A.N

Theo lãnh đạo Tập đoàn Hoa Sen, việc thành lập Công ty cổ phần Hoa Sen Home thể hiện bước đi chiến lược nhằm xây dựng một mô hình phân phối hiện đại, quy mô lớn, vận hành chuyên nghiệp và có khả năng thích ứng cao. Hoa Sen Home được định hướng phát triển như một công ty độc lập, áp dụng mô hình quản trị minh bạch, hiệu quả, hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp dẫn dắt thị trường phân phối vật liệu xây dựng và nội thất tại Việt Nam, với tham vọng doanh thu đạt nhiều tỉ USD trong tương lai.

Thực tế, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home đã được triển khai từ đầu năm 2021. Tại đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2020 - 2021, Tập đoàn xác định phát triển mô hình kinh doanh mới, đa dạng hóa danh mục sản phẩm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và nội thất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2026. Ngày 20.2.2021, siêu thị Hoa Sen Home đầu tiên chính thức đi vào hoạt động tại Thốt Nốt, Cần Thơ.

Đến nay, hệ thống Hoa Sen Home đã phát triển hơn 400 cửa hàng trên toàn quốc, trong đó có 143 cửa hàng vận hành theo mô hình siêu thị. Hệ thống đang kinh doanh hơn 15.000 mã sản phẩm vật liệu xây dựng và nội thất từ các đối tác uy tín trong nước và quốc tế. Song song đó, Hoa Sen Home đã hợp tác và sở hữu 11 thương hiệu vật liệu xây dựng do doanh nghiệp phân phối độc quyền, từng bước hoàn thiện danh mục sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tập đoàn Hoa Sen và Liên đoàn Lao động TP.HCM trao biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động ẢNH: A.N

Kế hoạch năm 2026 Hoa Sen Home sẽ phát triển lên 165 siêu thị và mục tiêu đến năm 2030 Hoa Sen Home sẽ đạt tối thiểu 300 siêu thị trên toàn quốc, có các Mega Home diện tích từ 10.000 đến 30.000 m², trở thành trung tâm phân phối vật liệu xây dựng và nội thất tại các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện ra mắt và khai trương trụ sở mới, Hoa Sen Home công bố các hoạt động hợp tác nhằm chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Theo đó, doanh nghiệp tiến hành ký kết với một số đối tác trong và ngoài nước, tập trung vào lĩnh vực công nghệ, chuỗi cung ứng và vật liệu xây dựng, từng bước hoàn thiện mô hình vận hành và hệ sinh thái kinh doanh.

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng Hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen cũng đã công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động TP.HCM triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động trong giai đoạn 2026 - 2030. Thỏa thuận hợp tác chiến lược được trao tại Hội thảo "Phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM - Từ mô hình đến hành động" ngày 16.1.2026, trước sự chứng kiến của lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Đề án nhà ở xã hội nằm trong tổng thể chiến lược phát triển mới của Tập đoàn Hoa Sen, trong đó hệ thống Hoa Sen Home giữ vai trò cung ứng vật liệu xây dựng và nội thất cho các dự án, góp phần kiểm soát chất lượng, tối ưu chi phí và rút ngắn thời gian thi công.

Hoa Sen Home ký kết với các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và cung cấp sản phẩm thương mại trong và ngoài nước ẢNH: A.N

Trong khuôn khổ sự kiện, Hoa Sen Home đã chính thức ký kết hợp tác với với Công ty TNHH Alibaba Cloud (Singapore) và Công ty TNHH Quản lý chuỗi cung ứng Cainiao Chiết Giang trong triển khai hạ tầng công nghệ, giải pháp quản trị chuỗi cung ứng thông minh (Smart SCM) và ứng dụng AI vào vận hành hệ thống. Đồng thời, doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào nền tảng quản trị khách hàng và hệ sinh thái sản phẩm, thông qua việc ký kết hợp đồng triển khai giải pháp Salesforce CRM với Salesforce.com Singapore Pte. Ltd. và Công ty TNHH Tích hợp hệ thống quản lý quốc tế (Gimasys).

Song song đó, Hoa Sen Home chính thức ký kết hợp tác với các đối tác cung cấp sản phẩm thương mại uy tín trong và ngoài nước, bao gồm: thép xây dựng VAS Nghi Sơn; sứ vệ sinh, sen vòi Arrow; gạch ốp lát Monalisa; gạch ốp lát Navarti; gạch ốp lát Mirage; thiết bị điện - nhà bếp Hafele; sơn trang trí AkzoNobel; dây điện Cadivi; thiết bị đóng ngắt Siemens; thiết bị vệ sinh Roca; đá nhân tạo Vicostone; thiết bị cầm tay Bosch và ván sàn Kim Tín. Các thỏa thuận hợp tác này thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững, bài bản và có chiều sâu của Hoa Sen Home ngay từ những bước đi đầu tiên, khẳng định rõ nét uy tín, năng lực và vị thế của Hoa Sen Home, một doanh nghiệp đủ nền tảng, đủ tầm nhìn và đủ năng lực để đồng hành cùng các đối tác lớn trong những mục tiêu dài hạn.

Với nền tảng hơn 25 năm xây dựng và phát triển, cùng chiến lược rõ ràng trong giai đoạn mới, Tập đoàn Hoa Sen và Công ty cổ phần Hoa Sen Home đang từng bước củng cố vị thế trên thị trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và tạo giá trị dài hạn cho cổ đông, đối tác và xã hội.