Công ty Cổ phần OCHAO khánh thành Nhà máy bánh số 1

Lễ cắt băng khánh thành OCHAO tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, TP.HCM

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng khi tập đoàn chính thức gia nhập ngành hàng bánh và mở rộng hệ sinh thái thực phẩm tiêu dùng.

Nhà máy bánh số 1 được xây dựng trên diện tích gần 24.000 m², sở hữu các dây chuyền sản xuất hiện đại dành cho các dòng sản phẩm snack, cookies và waffle. Sự đầu tư bài bản này không chỉ đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường hiện tại mà còn tạo nền tảng vững chắc cho chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Đặc biệt, dịp này OCHAO cũng chính thức ra mắt thương hiệu mới mang tên "metik" với các sản phẩm bánh snack đầu tiên. Định hướng của "metik" là phát triển dòng thực phẩm chất lượng, ngon miệng, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại và lối sống cân bằng, năng động, chú trọng chăm sóc sức khỏe.

Theo đại diện doanh nghiệp, OCHAO được định hướng sản xuất các dòng bánh tiện lợi từ chính nguồn nguyên liệu nông sản Việt Nam, góp phần nâng cao giá trị nông sản quê hương. Việc đưa nhà máy đi vào hoạt động không chỉ gia tăng năng lực sản xuất mà còn là bước đi chiến lược của HUNGHAU FMCG Group trong hành trình xây dựng các thương hiệu thực phẩm tiêu dùng Việt Nam hiện đại, chất lượng cao, đủ sức khẳng định vị thế và cạnh tranh trên thị trường trong nước lẫn quốc tế.